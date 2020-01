Idén is lesz fizioterápia Tolnán

Idén is biztosítja a tolnai önkormányzat a dietetikusi és fizioterápiás szolgáltatásokat a helyi egészségházban. A feladatot eddig is ellátó szakemberekkel újabb egyéves szerződést köt az önkormányzat a korábbinál valamivel magasabb díjért. A fenti szolgáltatásokhoz az állam nem ad anyagi támogatást, azokat az önkormányzat önként vállalt feladatként finanszírozza, emellett a szolgáltatást igénybe vevőknek is kell egy szerény összegű térítési díjat fizetniük.