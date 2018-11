Időben kell megrendelni a karácsonyi ajándékot

Egy olvasónk meglepődve tapasztalta, hogy az egyik internetes játékáruház a hírlevelére feliratkozott vásárlókat nemcsak a legújabb akciókról értesíti, hanem arról is, hogy munkatársakat keres. Aztán arra gondolt, hogy a cég ezzel a levéllel egyúttal a vevők figyelmét is felhívta arra, hogy már most érdemes beszerezni a karácsonyi ajándékokat, mert a kiszállításban esetleg késés várható. Az áruház egyébként raktárába keres dolgozókat. Olvasónk elmondta, vele előfordult már, hogy hoppon maradt, mert nem kalkulált a hosszabb szállítási idővel. Egy másik alkalommal pedig egy tévéreklámos játékról maradt le majdnem, mert itthon gyorsan elkapkodták. Végül külföldről sikerült – majdnem késve – beszerezni az ajándékot.

Tavaly előtt például rengeteg ajándék több hetes, sőt hónapos késéssel érkezett meg a népszerű külföldi webshopokból. A késés egyik oka, hogy az EU-n kívülről behozott termékek vám- és áfakötelesek lehetnek, és az adminisztráción akkor is át kell esniük, ha vám- és áfamentesnek számítanak. További gond az EU-n kívülről rendelt csomagokkal, hogy gyakran hiányos dokumentációval, valótlan értéket feltüntető számlával érkeznek, így az ellenőrzésen fennakadva megcsúszhat a kiszállításuk. A magyar webáruházak viszont most néhány napon belül szállítanak.

Két hétig elállhatunk a vásárlástól

Érdemes tudni, hogy internetes vásárlás esetén is igaz, hogy az eladónak nincs köze a bankkártya adatainkhoz, a PIN-kódot pedig senki sem kérheti. Online vásárlásnál a bank vagy kifejezetten internetes kereskedelemre létrejött pénzügyi intézet bonyolítja le a tranzakciót. Az sem igaz, hogy a vásárlástól nem lehet elállni, erre ugyanis két hétig lehetőség van, ráadásul indokolni sem kell a döntésünket. Aki bizalmatlan vagy már megütötte a bokáját, válassza a PayPalt vagy fizessen készpénzben, utánvéttel. Érdemes referenciával rendelkező helyről vásárolni, bár az elmúlt években alig vannak olyanok, akiket csalódás ért netes vásárláskor.