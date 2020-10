Igen nagyot emelkedett a megyében regisztrált fertőzöttek száma

A ma reggeli, legfrissebb adatok szerint ismét emelkedett a Tolna megyében regisztrált fertőzöttek száma. A koronavirus.gov.hu kormányzati oldal térképe szerint ráadásul nem is ki mértékben, ugyanis húsz új vírushordozót találtak az elmúlt huszonnégy órában Tolnában. Ez pedig új rekord. Így most 355 fertőzöttet azonosítottak be a járvány kezdete óta.

Az országban 1068 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 37 664 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.