Igényes környezetben fogadják a tagokat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) nemrég avatta fel szekszárdi falugazdász körzetközpontjának megújult irodáját, ami a környék mintegy 2400 gazdálkodójának tevékenységét segíti.

Az ügyfélváró részen kifeszített nemzetiszín szalagot Vendégh Edit, a NAK megyei szervezetének elnöke, Ács Rezső, Szekszárd polgármestere és Kővári László, a jogelőd kamara korábbi vezetője, egyúttal a városi közgyűlés pénzügyi és gazdasági bizottságának elnöke vágta át. A polgármester örömmel nyugtázta, hogy az önkormányzat és a kamara között zavartalan a kapcsolat. Majd arra emlékeztetett, hogy a munka a falugazdász hálózat működésének 25. éves jubileuma alkalmából valósult meg. Méltatta a magas színvonalú kivitelezést és azt is, hogy immár XXI. századi körülmények fogadják a gazdálkodókat, termelőket. Azt is példaértékűnek tartotta, hogy ez alkalommal a helyes sorrend valósult meg, azaz a kifogástalan szakmai munkához rendelték a kellő szintű infrastruktúrát.

Vendég Edit, a kamara megyei szervezetének elnöke lapunknak elmondta: nemcsak a falugazdász irodát újították fel, hanem az első emeleten az igazgatóságon is lecserélték a bútorokat.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elkötelezett abban, hogy tagjai versenyképességének növelését gyakorlatorientált szolgáltatásokkal támogassa, amelyeket folyamatosan fejleszt, bővít. A köztestület szándéka, hogy falugazdászai igényes környezetben tudják fogadni a tagokat. Ezért is folyamatban, illetve előkészítés alatt van több tucat helyen az országban a falugazdász-irodák korszerűsítése.

A NAK gazdatámogató hálózata számos téren segíti a tagságot. A falugazdászok többek közt gyűjtik a termésbecsléshez, állapotminősítéshez szükséges adatokat, segítenek az időjárási káresemények felmérésében, igazolásokat állítanak ki. Emellett egyebek közt ingyenesen végzik az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést – ezzel eddig mintegy egymilliárd forintot spórolva meg az ország gazdálkodóinak. Továbbá a kamara több mint 600 fős kamarai falugazdász-hálózatának aktív közreműködésével 2014 óta több mint 1000 milliárd forint támogatáshoz jutottak hozzá a gazdálkodók. A kamara célja az is, hogy még inkább segítse a gazdák adminisztrációhoz, bürokráciához kötődő problémáinak megoldását; biztosítsa, hogy csak a termeléssel, illetve az értékesítéssel kelljen foglalkozniuk.

A NAK számos szolgáltatást vezetett be a közelmúltban, emellett továbbiakat is tervez. A tagok internetes piackeresőt, területmérési szolgáltatást, illetve a gazdálkodási napló kitöltését segítő programot is találnak a kamara honlapján, valamint megújult a NAK növényvédelmi portál. Az elmúlt évben a NAK a tagjainak több mint 50 ezer hektárra készített tápanyag-gazdálkodási tervet, emellett kedvező feltételekkel kínál laboratóriumi talajvizsgálati szolgáltatást. A MOL-NAK partnerkártya segítségével a kamara tagjai kedvezményesen vásárolhatnak üzemanyagot, illetve a NAK biztosításközvetítési szolgáltatása előnyös növény-, géptörés- és mezőgazdasági vagyonbiztosítási lehetőséget nyújt.