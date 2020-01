Így kapcsolódik az úrvacsora a nukleáris erőmű építéséhez

A reformáció genfi emlékműve előtt. Ez a címe lllyés Gyula azon versének, melynek egy részlete Decsi-Kiss Jánost is megihlette: „szobádban volna villany,/ ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe?/ Hol kezdődött, hogy atomerő is van/ S holnap rakétán repülsz ki az űrbe?” A máglyától az atommáglyáig, a tűztől a nukleáris energiáig, a Földtől a világűrig ívelő gondolatsor napjainkban is tartó, sőt, a jövőben is működtethető cselekvési programot indukált.

Az Egressus, azaz Egyesülés nevű cselekvési program a reformáció 500. évében született. Ötletgazdája Decsi-Kiss János újságíró, képzőművész, aki a hit és az atomenergia összekapcsolásával az egyházi és világi együttműködés széles horizontját teremtette meg. A folyamat újabb állomásaként ma neves meghívottakkal zajlott le találkozó Bátaapátiban. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. meghívására dr. Kondor Péter evangélikus püspök és Rácz József református esperes, valamint Kovács Pál államtitkár, prof. dr. Szécsi Gábor dékán, a PTE tanszékvezető egyetemi tanára, Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója és dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője tekintette meg a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót. Előtte kerekasztal beszélgetésen osztották meg egymással és a közönséggel gondolataikat. Decsi-Kiss János az Egressushoz kapcsolódó fogalmak és események sorát ajánlotta a jelenlévők figyelmébe: reformáció 1517, küldetés, környezet-kultúra-kommunikáció, templom és iskola, ökológia, ökuméné, keresztény kultúra védelme, család, ifjúság, nemzetiség, úrvacsora az űrben, mindennapi kenyerünk – mindennapi energiánk, eucharisztia 2020. Mindezek fényében zajlik az a kiterjedt cselekvési program, melynek gesztora a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara. Első hozzászólóként prof. dr. Szécsi Gábor a társadalmi felelősségvállalás és a bizalomépítés fontosságát hangsúlyozta. – Akik jelen vannak ezen a programon, azok a bizalomépítés hivatásos, felkent, megválasztott képviselői – jelentette ki. – A társadalmi felelősségvállalás akkor működik igazán, ha az érintettek képesek együttműködni a program megvalósításában. Ezzel együtt képesek hiteles tájékoztatást adni arról, hogy – jelen esetben – az atomenergia, illetve a nukleáris hulladék kezelése megfelelő körülmények közepette, komoly beruházásokra építve, átgondolt stratégiával és jövőképpel zajlik. Mi – mint egyetem – elsősorban arra figyelünk, hogy a tájékoztatás folyamatos legyen, és a humán erőforrást tekintve a lehető legkomolyabb vertikumot érintse. Azaz, elérje már a kisgyermeket is, majd folytatódjon az általános és középiskolákban és a felsőoktatásban is. Iványi Krisztina, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs főszakértője kiemelkedő erényként említette, hogy Decsi-Kiss János három évvel ezelőtt megszületett cselekvési programja már tartalmazza a napjainkban kiváltképp időszerű klímavédelmi szempontokat is. – Miniszterelnök úr csütörtöki évértékelő beszédében a lehető legmagasabb kormányzati szinten mondta ki azt, amit mi Paks II-vel együtt már évek óta hangsúlyozunk: az atomenergia békés célú felhasználásának megkerülhetetlen szerepe van a klímavédelmi célok teljesülésében. A programhoz való csatlakozásunkkal olyan hírvivő társakat kaptunk, akik képesek kellő hitelességgel célba juttatni az információkat, köztük a legfontosabbat: kell az atomenergia a klímavédelemhez! Kovács Pál az elfoglaltsága miatt távol lévő Süli János miniszter nevében is köszöntötte a résztvevőket. Ezután felhívta a jelenlévők figyelmét egy újabb évfordulóra: hetvenesztendős múltra tekinthet vissza az atomenergia békés célú felhasználása. Ezért a hit és bizalom mellé illesztette a szolgálat szót is, ugyanis az atomenergia hét évtizede szolgálja az emberiség javát világszerte. – Hazánkban a paksi atomerőműben dolgozó kollégák az 1982-es indulás óta az év tizenkét hónapjában, ötvenkét hetében, 8760 órájában folyamatosan szolgálják a magyar nemzetgazdaságot és a magyar fogyasztókat. – Köszönöm a megemlékezést az úrvacsoráról, a héten nyitottuk meg evangélikus egyházunkban az úrvacsora évét – mondta dr. Kondor Péter. – Jézus mindenkit az asztalához hív, ezért az úrvacsora mindenki lehetősége. Az éheseké, akik enni akarnak, a bűnösöké, akik bűnbocsánatot várnak, a betegeké, akik gyógyulni szeretnének. Ennek örömhírét kell nekünk vinni a legkisebb faluba is. Az atomenergiával való gazdálkodás sem egy elit csoport ügye, hanem nemzeti érdek. Rácz József ugyancsak az úrvacsorához kapcsolódva visszatért ahhoz a képhez, mikor is az űrhajós a holdra szállás előtt felmutatta a kenyeret és a kelyhet. Fontosnak tartotta, hogy a tudomány innen induljon. Az esperes javasolta, hogy a cselekvési programban kapjon helyet a történelmi Magyarországot éppen száz éve feldaraboló diktátum, mely Trianon néven ismert. Így fogalmazott: – Miképpen jövőnk energiája az atomenergia, úgy múltunkhoz elszakíthatatlanul hozzátartozik Trianon. Borítókép: A látogatókat Bertalan Csaba telephelyvezető (balra) kalauzolta a bátaapáti hulladéktárolóban