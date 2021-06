Igyunk sokat, keressük inkább az árnyékot

A következő napokban erősödik a forróság, életbe lépett a vörös kód, mely előreláthatólag csütörtökig marad. A hőségben nemcsak magunkra kell odafigyelni, hanem a gyerekekre, idősekre, betegekre és a háziállatokra is.

A kánikula az egészséges felnőttek szervezetét is megterheli, a megfelelő fényvédelem mellett a szabadtéri munkavégzésre, sportolásra is jobban oda kell figyelni. A munkavédelmi tanácsok között szerepel a tűző napon dolgozók számára a hideg víz biztosítása és a rendszeresebb pihenőidő árnyékos helyen. Ugyanezt érdemes megtartania azoknak is, akik szabadtéren sportolnak. Ajánlott inkább a kora reggeli órákban vagy a késő délutáni, esti időszakban mozogni. Mindig legyen kéznél mobiltelefon, ha segítséget kell hívni.

– Ha tehetem, 11 és 15 óra között nem megyek ki a tűző napra, odafigyelek, hogy mindig eleget igyak. Én asztmás vagyok, ezért nálunk különösen fontos, hogy a légkondicionáló berendezéseket az első használat előtt kitisztítsuk, ugyanis kellemes közeget biztosít a kórokozók számára és a helytelen használat mellett a betegségemet is felerősíti. Ha megy a klímaberendezés, úgy kapcsolom be, hogy ne legyen négy-öt foknál nagyobb különbség a kinti és benti hőmérséklet között, illetve ne érjen minket közvetlenül, mert megfázhatunk. A hőség a pici gyerekeimet is megviseli. Különösen figyelek a folyadékbevitelre, nem szeretném, hogy kiszáradjanak. Ha fürdetésről van szó, naponta többször is pancsolhatnak a kicsik. Kerülöm a műszálas ruhákat, inkább vékony, világos színű pamutba öltöztetem őket. Ha kint vagyunk, sapkát adok rájuk – mesélte egy szekszárdi édesanya.

A hatvanöt évnél idősebbek, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők tartoznak kánikulában a veszélyeztetettek körébe, náluk kiemelten oda kell figyelni. A hőség nemcsak az ő szervezetüket terheli meg, hanem az egészséges felnőtteket is. Vannak olyan betegségek, melyek a kánikula hatására felerősödhetnek, de a gyulladások is lassabban gyógyulhatnak.

Örök szabály, hogy autóban ne hagyjunk se állatot, se kisgyermeket. A zárt térben hamar akár ötven fok fölé is megemelkedhet a hőmérséklet, mely hőgutához vezethet. Ne hagyjunk a gépkocsiban öngyújtót és hajtógázzal működő flakonokat sem, ha tehetjük ne álljunk a felmelegedett autóval száraz növényzetre. A folyadékbevitel mellett arra is ügyeljünk, hogy mit eszünk, hiszen ilyenkor kevesebb kalóriára van szüksége a szervezetnek. Ha megoldható, kerüljük a zsíros, nehéz ételeket, hiszen a melegben megterhelőbb a szervezetnek lebontani a kalóriadús ételeket, s ez heves izzadással is járhat. A mértékletesség az alkoholfogyasztásra is vonatkozik, kánikulában a frissítő ital legyen inkább egy limonádé vagy alkoholmentes üdítő.

Ha fellép a fáradékonyság, étvágytalanság, szédülés, fejfájás, szapora szívverés, hányinger, akkor gondoljunk először a kiszáradásra. Aprólékosan adagolva pótoljuk az elvesztett folyadékot és minél előbb keressünk egy hűvös helyet. A meleg miatt nemcsak hőguta, de szédülés, ájulás, eszméletvesztés, látásvesztés is kialakulhat. Ha ezeket észleljük magunkon vagy máson és nem tudunk segíteni, hívjuk minél előbb a mentőket.