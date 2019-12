Ikerház gyulladt ki, egy idős nő elhunyt

Tragikus tűzeset történt péntek reggel Tolnán, egy Piac téri lakóházban. A balesetben egy idős asszony életét vesztette.

Péntek a piac napja Tolnán, így a helyiek közül nagyon sokan voltak szemtanúi annak, hogy reggel fél nyolc tájban a Piac téren levő lakóingatlanok egyikéből, egy kétszintes ikerházból füst és lángok törnek elő. A gyors észlelésnek és segítségkérésnek köszönhetően a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is nagyon rövid idő alatt a helyszínre érkeztek. Csak tűzoltóautóból hatot számoltunk össze, a tolnai lánglovagok mellett Paksról és Szekszárdról is érkeztek menteni a menthetőt. A tüzet viszonylag gyorsan sikerült is megfékezni, az ikerház másik felére nem terjedtek át a lángok. A baleset azonban az anyagi kár mellett halálos áldozatot is követelt: a házban lakó idős asszony életét vesztette.

A bajt a leghamarabb az egyik szomszéd észlelte. Úgy tudjuk, a fiatalember elsőként hatolt be a házba, és később ő segített kihozni is az ingatlanból az áldozatot, akin – a szomszéd elmondása szerint – nem látszottak égési sérülések, de már nem lehetett segíteni rajta.

Információnk szerint az idős hölgy korábban többször is zavartan viselkedett, a tragédiát megelőző estén is. Hogy mi okozta a tüzet, egyelőre nem tudni, a lángok keletkezésének körülményeit a katasztrófavédelem szakemberei vizsgálják. Az ikerház másik lakója, az idős hölgy fia nem volt otthon, mivel már hosszabb ideje egy egészségügyi intézményben tartózkodott. Úgy tudjuk, hogy éppen ezekben a napokban tért volna haza.

Tolnán az utóbbi időben több jelentős tűzeset történt. Szeptember közepe óta a mostani volt a negyedik olyan nagy tűz, amely családi házat érintett. A korábbi három esetben azonban nem történt személyi sérülés.