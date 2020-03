Interneten meditálnak a buddhisták

Szalay Andrea művészet- és szocioterapeuta, szociális munkás a koronavírus-járvány időszakában szintén online tanításon vesz részt, miután a Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatója.

Buddhista tanító szakon tanul, és napról napra végzi az igencsak sokasodó feladatokat. Erről szívesen nyilatkozott lapunknak:

– A buddhista egyház képviselői nem hagynak minket magunkra, előadásokkal, tanácsokkal, reménnyel látnak el mindannyiunkat. Rengeteg a feladat, sokat várnak tőlünk. Esszéket, beszámolókat írunk, mondunk, mikrofon, kamera, okostelefon segítségével, és hétről hétre különféle kutatásokat kell végeznünk. A koronavírus-járvány időszakában is csodálatos az összetartás. Sehol nem tapasztaltam még ilyet korábban. Valóban érezni, hogy a buddhisták tanítványa, tanítványai vagyunk. Segítenek abban is, hogy a járványveszélyben ne ültessük a tudatunkba a félelmet, bár ez egyre nehezebb – ismertette.

Mint elmondta, a jóga- és meditációóráik is online zajlanak. A tanítóik ezzel is igyekeznek erősíteni a tanítványaik lelkét, sőt még immunrendszerét is. Szalay Andrea egyénileg is gyakorol, meditál, de szívesebben van együtt online az évfolyammal és a tanárokkal. Telefonon is rendszeresen beszélnek, nem szigetelődnek el.

– A tanároknak mindenről számot kell adnunk, így biztosan megalapozott lesz a vizsga­jegy, ha esetleg a félévi vizsgák sem teljesülhetnek személyesen. A munkám, és a buddhista tanító szak végzése mellett folytatódik még egy egyéni művészetterápiás segítő beszélgetésem is, segítséget nyújtok egy rászorulónak. A járvány miatt az órákat az otthonomban tartom, nem szakítottam félbe, de talán nem is kell. Csoport indítása egyelőre nem aktuális – mondta Szalay Andrea.