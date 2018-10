„Irdatlan mennyiségű áramot termeltünk”

Huszonhat éve dolgozik együtt a Paksi Atomerőművel a TEIT. A társulás – mint Gáncs István alelnök az atomerőmű területén tartott TEIT Napon mondta – bízik a további, mindkét fél számára hasznos együttműködésben.

Annak ellenére, hogy az atomerőműben rendkívül sok vendég fordul meg, az mégis példátlan, hogy egyszerre tizenhárom település delegációját fogadta. A szokatlan eseményre a TEIT Napon került sor, amit szintén nem megszokott módon, ez alkalommal az atomerőműben tartottak. Hatalmas sátrat húztak fel az Atomenergetikai Múzeum mellett, itt gyűlt össze a több mint kétszáz vendég, akiket dr. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója köszöntött.

Gáncs István, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) alelnöke megköszönte az atomerőműnek a helyet és a programok szervezésében nyújtott segítséget, s kiemelte, elődeik azért hozták létre több mint huszonhat éve a társulást, hogy a térségben élő 65 ezer ember információhoz jusson.

– Szoros együttműködésben vagyunk, tanúbizonyságot tettünk arról, hogy tudunk egymás mellett élni – mondtta. Utalt arra is, hogy éppen az idei évvel zárul le a tíz éve kötött szerződés. Ez igen hosszú idő politikai és gazdasági szempontból is, mivel ciklusokon ível át.

A köszöntők után a gyerekek az Atomenergetikai Múzeum vendégszeretetét élvezhették, a felnőtteket pedig a Karbantartó Gyakorló Központba invitálták. A létesítményről dr. Kovács Antal azt mondta, ez olyan unikum, melynek Európa-szerte nincs párja.

Az előadók sorát is a kommunikációs igazgató nyitotta. Tájékoztatást adott az atomerőmű felépítéséről, tevékenységéről, eredményeiről, a kommunikációs kihívásokról. Szavai szerint jól kipróbált technológiáról van szó, amely már Pakson is régóta bizonyított. Kitért arra is, hogy az atomenergiát elfogadtatni nem egyszerű dolog. Az persze mindenki számára természetes, hogy van áram, azzal pedig az emberek nem igazán törődnek, honnan és milyen áron jut el a lakásokba. Márpedig – ahogyan fejtegetéséből kiderült – az atomenergia versenyképes, a legolcsóbban előállított energia. Az üzemanyagot is tudják garantálni hosszú távra, mivel egy tanácskozóteremnyi helyiségben két évre elegendő fűtőelemet tudnak tárolni.

Dr. Kovács Antal felhozta Németország példáját, ahol politikai döntés született arról, hogy felszámolják az atomerőműveket. Ehelyett rendkívül sok megújuló kapacitást építettek ki, csakhogy azok működése, energiatermelése nem olyan kiszámítható, mint az alaperőműnek tekinthető atomerőmű teljesítménye. A kommunikációs igazgató arról is beszélt, hogy nagyon magas a Paksi Atomerőmű blokkjainak kihasználtsága, közülük az egyik például tavaly szünet nélkül működött.

– Irdatlan mennyiségű áramot termeltünk – érzékeltette. Majd arról is beszélt, hogy eközben a környezetet nem terhelte a paksi létesítmény, a kibocsátás nagyságrendekkel elmaradt attól, amit a szigorú hatósági előírások megengednek.

Kitért a fejlesztésekre és arra, hogy náluk a biztonságot nem írja felül semmi. Végezetül néhány percet szentelt az idén nyáron a Duna alacsony vízállása miatt gyakorta citált hűtővíz témának. Azt mondta, az atomerőmű betartotta az ide vonatkozó hatósági előírásokat.

Az új blokkokról is szó esett A TEIT Napra érkezők a Paks II. projekt aktualitásairól Cziczer Jánostól, a Paks II. Atomerőmű Zrt. üzemeltetési igazgatójától kaptak tájékoztatást. Azt mondta, az atomerőművek olcsó, biztonságos és klímabarát módon állítják elő a villamos energiát, ezért választotta hazánk azt az utat, hogy a közeli jövőben kieső 7000 megawatt kapacitás egy részét atomenergiával pótolja. Cziczer János azt is vázolta, hogy ma világszerte 55 reaktort építenek. A Paksra tervezett két reaktor létesítésének előkészítésén dolgoznak jelenleg, ehhez nagyságrendileg háromszáz engedélyt már megszereztek. Még a blokkok megépítése előtt elkezdődik az úgynevezett felvonulási területen az építkezés, csarnokokat, egyéb kiszolgáló épületeket fognak felépíteni. Az igazgató tájékoztatása szerint az atomerőmű-beruházáshoz komoly térségfejlesztési program is párosul.