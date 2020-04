Iskolaként működik az egykori kastély

A lengyeli Apponyi-kastély öt éven keresztül épült 1824-1829 között. Gróf Apponyi József kastélyának jellegzetessége az volt, hogy magán viselte az év jegyeit. Egészen pontosan úgy, hogy a 4 évszakot 4 ajtó, a 12 hónapot 12 kémény, az 52 hetet 52 szoba és a 365 napot pedig 365 ablak szimbolizálta. Ezek egy része mára már elveszett a többszöri felújítás következtében. Nem volt ugyanis nyugalmas a kastély múltja, többek közt tűzvész is sújtotta, melynek következtében a tetőszerkezete teljesen leégett. A második világháborúban teljesen üresen állt, majd kórházat rendeztek be szovjet katonák számára. Jelenleg középiskolaként üzemel egészen 1946 óta, olvasható a település honlapján.

A kastély kertjében több olyan növény is megtalálható, melyek igen ritkák hazánkban. Két hatalmas mamutfenyő áll robusztusan, de sokféle bokor és virág is díszíti a parkot. Továbbá ottjártunkkor két építmény is magára vonzotta a figyelmet. Az egyik egy obeliszk, melyet 1824-ben állítottak.

Gróf Apponyi Sándor mellszobra a kastély előtt áll a sövényes közepén. (Borítóképünkön)