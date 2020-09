Iskolakezdési támogatást kaphatnak a varsádiak

Óvodázási, beiskolázási támogatást adnak Varsádon, minderről Andrási Zoltánné polgármester tett közzé tájékoztatást még augusztus végén. Mint ahogy abban részletesen szerepel: a varsádi képviselő-testület az óvoda- és iskolakezdési kiadások terheinek csökkentése érdekében döntött így. Az érintett szülőket gyermekeik utáni pénzbeli támogatásban részesítenek. Mindez azokra vonatkozik, akik saját háztartásban nevelik óvodás, általános iskolás, középiskolás és nappali tagozatos felsőfokú szakképzésben, illetve felsőoktatási jogviszonyban álló gyermekeiket.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a támogatási kérelmeket legkésőbb az idei év október huszonötödikéig nyújthatják be. A tanulókra is kitértek: a középiskolás tanulók például iskolalátogatási igazolással, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók pedig hallgatóijogviszony-igazolás csatolásával igényelhetik a támogatást, szociális alapon. Annak feltételéül szabták, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszáz százalékát, azaz száznegyvenkétezer-ötszáz forintot.

Akiknek szükségük van a támogatásra, jó ha tudják, a óvoda- és iskolakezdés támogatásának összegét bankszámlaszámra utalják. Az október huszonötödikei határ­idő elmulasztása esetén iskolakezdési támogatást nem állapítanak meg.

