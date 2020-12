Ismertette javaslatait a megyei iparkamara

A kamara is elkészítette és már hetekkel ezelőtt megküldte az illetékes szervezetnek javaslatait a vállalkozói szféra támogatása érdekében – közölte dr. Fischer Sándor. – A javaslatok kiemelten kezelték a jelenleg legnehezebb helyzetben lévő vendéglátás ágazatot. Nem mindegyik vendéglátó egység teheti meg, hogy kiszállítási tevékenységet végezzen, ezzel mérsékelje bevételi kiesését, és amelyik megteheti, az sem realizálhatja ezzel a szolgáltatással a veszélyhelyzeti időszakon kívüli bevételének mértékét. Így elhúzódó szigorítások esetére a vendéglátó egységek, valamint a szálláshelyek meghatározott minimumköltségének – alap rezsi, bér – 100 százalékos megtérítését javasoltuk. Emellett a tavaszi bér- és járuléktámogatás újbóli lehetőségének bevezetését is szorgalmaztuk.

Az iparűzési adó fizetési kötelezettséget – ágazattól függetlenül – a nehéz helyzetbe került mikro-, kis- és középvállalkozások számára differenciált módon javasoltuk csökkenteni vagy felfüggeszteni. A társasági adó fizetési kötelezettség csökkentésére szintén javaslatot tettünk. Szükséges felgyorsítani a pályázati rendszert is – mind az elbírálási, mind a kifizetési folyamatokat –, ha azt várjuk a vállalkozóktól, hogy fejlesszenek. A kiesett bevételeket pótolni nem fogja senki, de azért fontos lenne egy tervet kidolgozni az igazoltan nehéz helyzetbe került mikro-, kis- és középvállalkozások esetében az állandó költségek egy részének átvállalására.

Meg kellene fontolni azt is, hogy további hat hónappal, azaz 2021 végéig a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbodjon. Időközben az általunk javasolt kedvezmények, illetve támogatások egy részére már érkezett kormányzati válasz rendeletek formájában, de bízunk abban, hogy a folyamatos egyeztetések még több eredményt hoznak majd.

Mielőtt a Magyar Közlönyben megjelent a rendelet a helyi adó intézkedésről, amely nem engedi a helyi és települési adó mértékének emelését, illetve a mentességek megszüntetését a következő adóévre vonatkozóan, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához is érkezett véleményezésre való felkérés ebben a témában – tette hozzá Vidáné Hévizi Bernadett, a kamara titkára.

Többek között az iparűzési adó mentesség, illetve egyéb építményadóra vonatkozó mentesség eltörlését kívánta megvalósítani az önkormányzat. Természetesen a kamara a véleményezési jogkörénél fogva már akkor elutasította, hogy egy helyi rendeletmódosítással még nehezebb helyzetbe hozzák a vállalkozókat.

A kamara példaértékűnek tekinti Szekszárd város intézkedését, ahol az iparűzési adómentesség határát kétszeresére emelik, és egy ingatlan­adó mérséklési tervezeten is dolgoznak. A kkv-knak meg kell erősödniük ahhoz, hogy a települések is megőrizhessék, illetve javíthassák jelenlegi gazdasági helyzetüket.

Folyamatos értelmezési segítséget nyújtanak

A titkár elmondta, hogy a kamarai apparátusnak is többletmunkát hozott a járványhelyzet, de igyekeznek mindent a leg­gyorsabban és leghatékonyabban elvégezni. – Eddigi szolgáltatásainkon felül folyamatos értelmezési segítséget nyújtunk az újonnan megjelenő, gazdaságot érintő rendeletekhez. Valamint az új támogatási lehetőségekről, illetve ezek feltételeinek változásairól is haladéktalanul informálunk minden érdeklődőt, nem csupán a honlapunkon és hírlevelekben, hanem akár azonnal, telefonon keresztül is. A Széchenyi kártyát tekintve az irodában most még nagyobb forgalmat bonyolítunk a kedvezőbb hitelkonstrukcióknak köszönhetően. Emellett minden más területen is zökkenőmentesen zajlik a munka.