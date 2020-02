Ismét értékelte a hetet a polgármester

Ács Rezső szekszárdi polgármester ma ismét hétértékelő sajtótájékoztatót tartott, amelyen beszélt a költségvetésről, néhány beruházásról, köztük a szerinte legjelentősebbről, az uszoda projektről.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy nőtt, és jelentős a polgármesteri hivatal dolgozóinak leterheltsége. Ennek egyrészt az az oka, hogy a képviselők olyan adatokat, kimutatásokat kérnek tőlük, amelyeknek kigyűjtése igen időigényes, másrészt a bizottsági üléseket gyakorta este tartják, így a dolgozóknak nem egyszer jóval tovább bent kell maradniuk a hivatalban. Ács Rezső elmondta, van, aki már felmondott, a városüzemeltetés lényegében lefejeződött, és úgy tudja, jelenleg öten vagy hatan keresnek új munkahelyet.

Folytatódik az Egészséges Szekszárdért program, ugyanis a város átadta a munkaterületet, így kezdődhet a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építése. Ezzel egy időben az Ybl utcában is indulhat az új ügyeleti központ kialakítása. Ács Rezső szerint nem csupán az ügyelet, hanem a védőnői szolgálat is méltó körülmények közé kerül, és itt is készül új háziorvosi rendelő. A polgármester szerint köszönet illeti a kormányhivatalt, amiért az épület átadásában partnere volt a városnak. Kiemelte, a TOP forrás mellett Süli János Paks II építéséért felelős miniszter támogatása révén valósulhat meg a beruházás. Ács Rezső szerint az ügyeleti központ kialakítása városképi szempontból szintén jelentős, hiszen a BM klub új funkciót kap.

Ács Rezső az uszoda építéséről is beszélt. A városvezető kijelentette, most ez a legjelentősebb projekt a városban, és nem szabad megengedni, hogy létrehozása félbemaradjon. Abban bízik, február 27-én, a rendes közgyűlési ülésen végre sikerül döntést hozni. Szerinte, ha hosszabbítanak, elképzelhető, hogy a kötbérről vagy annak egy részéről le kell mondani. Ha viszont új kivitelezőt keres az önkormányzat, az akár több hónapos vagy éves csúszáshoz vezethet, ráadásul az új ajánlatok ebben az esetben valószínűleg már a 2020-as árak alapján érkeznek, vagyis megdrágulna az új uszoda építése. Arra a kérdésre, hogy ő melyik megoldást tartaná elfogadhatónak, a polgármester azt válaszolta, szerinte az a legfontosabb, hogy a létesítmény elkészüljön június végére, valamint, hogy az áment vélhetően a többségi ÉSZ frakció mondja ki. Ács Rezső most is hangsúlyozta, hogy aki képviselői székben ül, annak vállalnia kell a döntéssel járó felelősséget.