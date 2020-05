Ismét értékelte a hetet Ács Rezső

Ács Rezső hétértékelőjét azzal kezdte, hogy megköszönte a szekszárdiaknak, amiért fegyelmezetten betartják a vészhelyzeti előírásokat, és aki tud, otthon marad, munkatársainak pedig azt, hogy munkájukkal gátolják a vírus terjedését. A szekszárdi polgármester szokásos sajtótájékoztatóján elmondta, a számokban az előző hetihez képest nincs nagy változás. A megye szerencsére a kevésbé fertőzöttek közé tartozik. A szekszárdi önkormányzat 34 önkéntessel szerződött, segítségüket 197-en vették igénybe. Ebédet 264 hatvanöt év felettinek és 410 gyereknek szállítanak ki.

Az önkormányzathoz több felajánlás is érkezett. A múlt héten az Opel, ezen a héten a Skoda bocsátott a város rendelkezésére egy-egy autót, ezeket az ebédszállításban használják. Üzemanyagot százezer forint értékig a Korrekt-Kút Kft. biztosít. A héten maszkokat is kapott a város, valamint négy helyen fertőtlenít a Jól Kitakarítunk Kft. rendelőket. A Honvédség az elmúlt napokban a bentlakásos idős otthonokban végzett ilyen tevékenységet. A Rákellenes Liga és a város összefogásával Béres cseppet és C-vitamint is juttattak a bentlakóknak, védőfelszerelésben pedig sem ezekben, sem a város más intézményeiben nincs hiány.

Ács Rezső arról is beszélt, hogy bár hétfőtől vidéken, így nálunk is enyhülnek a korlátozások, fontos, hogy mindenki óvatos legyen, tartsa a megfelelő távolságot másoktól. Arról is beszélt, hogy jövő héten ismét fontolóra kell venni, hogy mi legyen a piaccal.