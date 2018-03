Ismét olvashatóak Petőfi Sándor sorai a szoborcsoportnál

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: meg kell tartani magyar országnak Magyarországot

A szigeterdei Kossuth-szoborcsoporthoz tartozó eredeti kőtábla másolatának avatásával kezdődött szerdán a március 15-i megemlékezés Dombóváron.

A táblán Petőfi Sándor Élet vagy halál című versének kezdő sorai olvashatóak: „A Kárpátoktul le az Al-Dunáig/Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar!/Szétszórt hajával, véres homlokával/Áll a viharban maga a magyar.” Ezzel az idézettel kezdte beszédét Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Mint mondta, ʼ48 hősei ma is arra tanítanak, hogy távolabb tudjunk tekinteni a mindennapok horizontján, és bízik abban, hogy Petőfi Sándor sorai a jövőben is intenek és figyelmeztetnek bennünket arra, hogy a továbbiakban is csak közös céljainkat felismerve, közös értékeinkért együtt harcolva tarthatjuk meg a ʼ48-asok örökségét.

Az avató után a Belvárosi Általános Iskolában tartottak ünnepséget, amelyen Szabó Loránd polgármester mondott beszédet.

Úgy fogalmazott: 1848/49 története mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk van kikhez mérni magunkat. Vannak elődeink, akikre felnézhetünk, akiktől megtanulhatjuk, hogy a szabadság önmagában nem, csak erkölcsi tartalmával együtt érték. A forradalom a bizonyíték arra, hogy a rend és a szabadság sohasem választhatók el egymástól. Az önmagában álló szabadság nem valódi szabadság. Az ünnepségen az iskola diákjai adtak műsort.