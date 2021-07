Iszaptenger öntötte el Mucsi utcáit a jégeső és vihar után

Nem kímélte a múlt hét végi nagy esőzés Mucsit, több utcát is elárasztott a domboldalról lezúduló sártömeg. A dió nagyságú jég épületekben, autókban és veteményesekben is kárt tett. Az önkormányzat dolgozói napokig takarítottak, lapátoltak, de még jó pár nap elteltével is tisztán látszik, hogy kijutott a jóból a helyieknek.

Fuchsberger Józsefné a könnyeit törölgetve fogad háza kapujában. Fekete labrador kutyája is lehajtott fejjel sétál hátra az udvarba, még csak meg sem mukkan az idegent látva. A pénteki esőzés ismét komoly nyomot hagyott az asszony házán, a bokáig érő iszap beszivárgott az épület alá, az utcára néző fal szinte szétázott, a nagyszobában már reped a vakolat, és mállik le a sárga festék. A tetőt is alaposan „meggyepálta” a jégeső, a helyenként diónál is nagyobb szemek megmozgatták a kúpcserepeket. Hirtelen jött minden. Teljesen váratlanul csapott le a falura a jégeső, amely szárazon érkezett, tetőket vert be, autók szélvédőjét repesztette meg. Aztán egy kis szünet után – amikor már mindenki kezdett fellélegezni – jött a feketeleves. Legalább negyedórán keresztül olyan intenzitással ömlött az eső, hogy a szomszédos földekről az összes iszapot behordta a faluba. Utakat torlaszolt el, udvarokat öntött el. Zsuzsanna asszony egyedül él a nagy házban, tavasszal veszítette el a férjét, aki elkapta a koronavírust, s a szíve megadta magát a súlyos betegségnek. Neki szerencséje volt, jó pár napig nyomta az ágyat, de felépült. – Negyven éve éltünk ebben a házban a férjemmel, és sajnos az elmúlt években is kijutott már nekünk a jóból – mondja, miközben az iszappal telt árkot mutatja. – Mindent ide hordott a víz, bokáig ért a ház lábazatánál. Ezek az árkok nem tudnak elvezetni ilyen nagy mennyiséget, mit csináljak, mondja meg. A tetőn elcsúsztak a kúpcserepek, ládákat, vödröket vittem fel a padlásra, hogy legalább a mennyezet ne ázzon szét – tette hozzá elkeseredve. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az önkormányzat dolgozói gyorsan a segítségére siettek. Egész este, sőt éjjel hordták a homokzsákokat a házhoz, így el tudták kerülni a még nagyobb bajt. Hálás is nekik Zsuzsanna, aki ottjártunkkor éppen a biztosító képviselőjét várta. Szép, rendezett a ház, tisztaság van mindenhol. Csak a nappaliban áll minden a feje tetején. A bejárati ajtón belépőnek egyből megakad a szeme a felhajtott szőnyegen, a falról leszedett képek néhány ruha mellett az ágyon hevernek.

– Szétázott a laminált padló, és a falak is vízben állnak – mutatja. – Pár éve lambériával takartuk el, de jól tudtuk, hogy ez csak esztétikailag megoldás, a problémát nem orvosolja. Mögötte már teljesen lemállott a fal, attól félek, hogy egyszer csak simán be fog dőlni. Éjszakánként hallom, ahogy pattog, repedezik, nagyon sok pénz kellene ahhoz, hogy mindent rendbe tudjak tenni, de egyedül ez képtelenség – teszi hozzá. A ház, amelyben lakik, 1932-ben épült, még a régi technológia szerint, a vályogfalak pedig nehezen bírnak el ekkora esőzéseket. Amikor nagy esőt jósol a meteorológia, már össze is szorul a gyomra, előre aggódik, nehogy nagyon nagy baj legyen. Már az is felmerült benne, hogy otthagyja a szeretett otthont, de a szíve megszakadna, ha így kellene tennie. Itt nőttek fel a gyermekei, akik szintén imádják ezt a házat. Az önkormányzat mindent megtesz, hogy rendbe legyenek az árkok, a vízelvezetők, két hidat már átadtak – erről lapunkban is írtunk –, és a falu Závod felé eső részén a patakmedret is kitisztították már. Versenyt futnak az idővel, de még nagyon sok a teendő. A helyiek – köztük Zsuzsanna asszony – addig csak reménykedhetnek abban, hogy ilyen esőzések jó időre elkerülik a települést. Borítókép: Fuchsberger Józsefné az iszapos járdán