Itt a hazai fóliás eper, de egyelőre még igen drágán

Április második felében az ember már nagyon vágyik a friss gyümölcsre. Hazánkban az első ilyen csemege az eper.

Pár hete a boltokban megjelentek a dobozokba zárt, hívogatóan piros eperszemek, de sokszor csalódottan kóstolgatta az ember a félig érett gyümölcsöt, amit valamelyik távoli országban szedtek le. A megyei termelők azt ígérik, két héten belül lesz a piacon hazai eper.

A napokban azonban már megjelent a zöldséges üzletekben a hazai eper. Igaz, egyelőre borsos áron. Tolna megyében csak néhányan foglalkoznak korai, fóliasátor alatt nevelt eperrel, mert nagyon költséges ennek a megvalósítása. A szedresi Bogdán Mária és családja fóliás mellett szabadföldivel is foglalkozik. Mint mondta, a fóliással több volt az idén a teendő, még tíz napja is gondot okozott a hajnali hideg. Úgy számolják, hogy két hét múlva lehet majd szedni és árusítani az epret.

Nem véltlenül népszerű mind a felnőttek, mind a gyerekek körében ez a gyümölcs, hiszen remek íze és illata mellett nagy mennyiségben található benne például C-vitamin, mangán, réz, kálium, jód és folát, magas rosttartalma pedig hozzájárul a megfelelő emésztéshez, a székrekedés megelőzéséhez, illetve bizonyos daganatos betegségek rizikóját is csökkentheti.

A szamóca az egyetlen hazai gyümölcs, amelynek termőterülete az elmúlt években számottevően növekedett. A lassan emelkedő termelési kedvet azonban rengeteg kihívás alakítja napjainkban is. Április 8-án például Szedresben mínusz 4, Paks környékén mínusz 7 fokot mértek, ami a fóliában lévő epret is nagyon megviselte. A változékony időjárás mellett nehezíti még a termelést az, hogy az elmúlt években alig akad jelentkező a fárasztó kézi munkára vállalkozó idénymunkára. Szinte minden szamócatermelő panaszkodik arra, hogy az a kevés is az órabérhez ragaszkodik, gyakorlatilag képtelenség velük elfogadtatni a teljesítménybérezést.

Az mindenképpen javít a hazai termelők helyzetén, hogy szerencsére egyre több a tudatos vásárló idehaza is. Ők tisztában vannak a magyar termőföldön termelt szamóca többletélvezeti értékeivel és keresik a hazait. Ők azok, akiknek van türelmük kivárni a magyart, a sokkal előbb érkező dél-európai gyümölcs ellenére.

Az első hazai eper az elmúlt hétvégén, kis mennyiségben azért már megjelent néhány piacon. Kilogrammonként 2500–3000 forintot is kértek a termelők, erre tették rá a hasznukat a kereskedők, így van, ahol egy kiló eperért ötezer forintot is elkérnek. Várhatóan a következő hetekben egyre nagyobb mennyiség lesz a standokon és ezzel párhuzamosan gyorsan csökken majd az ár is.

Képünkön: Zöldség-gyümölcs üzletekben és termelői standokon már kapható hazai fóliás eper. Két héten belül megjelenik a piacokon is