Itt rá is találhatnak a valódi hivatásukra

Szeptemberben folytatódik a speciális tartalékos katonák féléves képzési programja: most is több száz jelentkezőt várnak a megyeszékhelyek toborzóirodái és a kormányhivatalok.

A vírushelyzet miatt létrejött program júliusi indulásakor mintegy négyszázan döntöttek úgy, hogy szeretnék kipróbálni magukat katonaként. Olyan büntetlen előéletű, felnőttkorú, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek belföldi lakcímük és legalább általános iskolai végzettségük van. A honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy hosszú távú munkalehetőséget, a hat hónapos képzés ugyanis újabb fél évvel meghosszabbítható, de lehetőség van áttérni más szolgálati formára is – tájékoztatott Vén Csaba Sándor őrnagy, a szekszárdi toborzóiroda vezetője.

Mint elmondta, a speciális tartalékosok szeptember 1-jén, majd ezt követően tervezetten október 1-jén vonulnak be a Magyar Honvédség kijelölt alakulataihoz, a lakóhelyükhöz legközelebbi képzési helyre, ahonnan minden nap hazamehetnek. Bevonulásuk napján a jelentkezőkkel szerződést kötnek, majd megkapják a kiképzéshez szükséges ruházatot. A garantált havi jövedelem mellett napi egyszeri melegétel- és utazási támogatás is jár. Kihívásokkal teli mindennapok és összetartó közösség várja mindazokat, akik szívesen megismerkednének a magyar katonák mindennapjaival.

A kiképzést nem úgy kell elképzelni, mint a hivatásos vagy a szerződéses katonák felkészítését – a programot ugyanis kifejezetten katonai előképzettséggel nem rendelkező civil embereknek dolgozták ki. Az elvárások ettől függetlenül magas szintűek: az erőnlét fokozatos növelése után egy hathetes lövészeti képzés és három hónapos egyéni szakkiképzés következik. Ezalatt minden résztvevő egy általa választott területre specializálódik érdeklődési körének és végzettségének megfelelően. Aki a képzési idő alatt visszakapja állását vagy új munkát szerez, bármilyen megkötés nélkül, azonnal visszatérhet a civil életbe.

A cél az, hogy a program hatására egyre többen válasszák a szerződéses szolgálatot vagy a tartalékos szolgálati formák valamelyikét. Az első speciális tartalékosok közül sokan már komolyan érdeklődnek a katonai hivatás iránt. Számukra igyekeznek a végzettségüknek megfelelő legénységi, altiszti vagy tiszti beosztást találni, amennyiben megfelelnek a fizikai és egészségügyi feltételeknek.

A speciális szolgálatformához egészségügyi szűrés és erkölcsi bizonyítvány szükséges. A katonai toborzók mindenben segítik a jelentkezőket: megszervezik az orvosi vizsgálatokat, ha kell, segítenek az erkölcsi bizonyítványhoz szükséges formanyomtatvány igénylésében és kitöltésében is. A jelentkezési lapot a megyei toborzóirodákban lehet kitölteni, az előzetes kérdésekre pedig telefonon és e-mailben is válaszolnak. Elérhetőségük megtalálható a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, de jelen vannak a Face­bookon is MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság néven.