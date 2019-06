Itt van a kovászos uborkának az ideje

Már elérhető áron kínálják a piacokon, üzletekben a kovászolni való uborkát. A szekszárdi piacon például szerdán már 390 forintért is árulták kilóját és hozzá 150 forintért egy csokor friss kaprot. A kovászos uborka a nyár egyik legfinomabb eledele, ami kiválóan passzol sült húsokhoz, de akár vajaskenyérhez is. Savanykás íze jól oltja a szomjat.

Összeállítása nem igényel különösebb hozzáértést, a kezdők is el tudják készíteni. Válasszunk ki nyolc-tíz darab egyformának látszó uborkát, mossuk meg, vágjuk le a két végét és irdaljuk be az oldalát (vagdaljuk be centinként). Válasszunk egy megfelelő méretű edényt – nem szükséges, hogy átlátszó legyen – rakjuk bele az uborkáinkat, majd tegyünk hozzá 2-3 nagyobb gerezd foghagymát, amit nagyobb darabokra összevágtunk. Sózzuk meg alaposan, tegyük a tetejére a csokor kaprot szétterítve, majd öntsük fel hideg vízzel. Végül a tetejére tegyünk két nagy szelet kenyeret, amivel beborítjuk az edény tetejét.

Az edényünket tegyük olyan helyre ahol éri a nap: erkély, ablak, szoba. Egy tányérral borítsuk le az edényt, hogy ne porosodjon. Általában – attól függően milyen nagy a meleg – 3-4 nap alatt elkészül a kovászos uborkánk. Ezt onnan látjuk, hogy a kenyér alatt a színe sárgás­zöld, kapros, kellemes illatú, így jelzi, hogy megérett. Ezt követően szűrjük le, öntsük föl a saját levével, tegyük a hűtőbe és ha lehűlt fogyaszthatjuk.