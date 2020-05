Itt van a palánták kiültetésének ideje, a piacok is kinyitnak

Az idei év nem volt könnyű azoknak a kertészeknek, őstermelőknek, akik palánták készítésével, értékesítésével foglalkoznak. A megyében a piacok nagyobbik fele ugyanis eddig zárva volt.

Nagy volt a riadalom a kertészek, őstermelők, családi vállalkozások körében, akik zöldség, paradicsom, paprika, dinnye, cukkini, tök, padlizsán palántáinak készítésével foglalkoznak immár évek óta. A koronavírus-járvány miatt ugyanis a megye legtöbb piaca bezárt. A helyzeten sokat segített a szekszárdi önkormányzat azzal, hogy a város különböző pontjaira adtak kitelepülési engedélyeket, így aki nagyon akart, az tudott eddig is vásárolni virág- és zöldségpalántákat.

Az általunk megkérdezett termelők elmondták, a forgalmuk azonban még így is nagyon visszaesett. A palánták előkészítése ugyanis már januárban elkezdődött idén is, és akkor még senki nem számolt azzal, hogy esetleg majd nem lesz hol eladni. A sok idegeskedésnek azonban hamarosan vége, hiszen a szekszárdi piac, valamint a többi is a megyében legkésőbb szombaton kinyit.

Régebben úgy tartották, hogy a májusi fagyosszenteket (az utolsó május 25-én van) illik megvárni a kiültetéssel. Ma már ennyire senki sem óvatos, jóval hamarabb megkezdődik a munka, főleg idén, hiszen valójában tél sem volt. Nincs előírás, mindenki maga dönti el, melyik időpont a legideálisabb. Nagyon fontos, hogy a palánták ültetéséhez gondosan készítsük elő a talajt. Az ősszel felásott ágyások tetejére szórjuk ki a komplex műtrágyát, mert az a tavaszi hónapokban hasznosul a legjobban, majd pedig gereblyézzük el a földet simára, apró morzsásra.

Vannak kifejezetten táp­anyagigényes növények (ilyen a paprika, a paradicsom, a padlizsán), és vannak szerényebbek (görög- és sárgadinnye). A zöldségfélék többsége folyamatosan sok vizet igényel, és öntözés nélkül a termelésük nem is biztonságos, de például a fűszernövények minőségét gyengíti a bőséges vízellátás.