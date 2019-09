Izgalmas, szép, színes textilekkel ünnepeltek szerte a városban

Ezt valóban látni kellett. Azaz a foltvarrók Szekszárdon rendezett országos fesztiválját, amely a laikus számára is bővelkedett szépségben, érdekességben.

A céh a tagoktól működik, a tagság kezdeményezőkészsége, dinamizmusa a legfontosabb, fogalmazott Polyák Ildikó. A Magyar Foltvarró Céh elnöke az Országos Foltvarró Fesztivál megnyitóján telt ház előtt beszélt szombaton Szekszárdon, a Babits kulturális központ színháztermében. A céhvezető megköszönte a korábbi elnökök munkáját, akik a közönségtől vastapsot kaptak. Polyák Ildikó azt elmondta, hogy 2002-ben épp Szekszárdon lépett be a céhbe, és szólt arról is, hogy a Szekszár dkörnyéki Foltvarró Egyesület harmadszor vállalta az országos rendezvény szervezését.

Acélosné Solymár Magdolna a vendéglátó szervezet vezetőjeként köszöntötte a megjelenteket. Kiderült, azért vállalták el a céh megalakulásának harmincadik évfordulóján a szervezést, mert számítottak a város segítségére. Felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy a város legszebb épületeiben kaptak helyet kiállításaik és más programjaik.

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere elmondta, hogy a város nemcsak beszél, de tesz is a civilekért. Költségvetésének nem elhanyagolható hányadát fordítja támogatásukra. Már csak azért is, mert mint azt ez a rendezvény is bizonyítja, a szekszárdiak teljesítik vállalásukat. Ács Rezső szerint a város lakói szeretik a vendégeket, a látogató pedig, aki megérzi Szekszárd levegőjét, bizonyosan újra vendég lesz.

A megnyitón átadták a harminc éves jubileum alkalmából hirdetett pályázat díjait. A fődíjat Andrási Rita bajai induló Évgyűrűk munkája érdemelte.

A Babitsban természetesen nemcsak a megnyitót tartották, de több egyéni és csoportos kiállítást is. És mivel a foltvarrókkal jó értelemben véve megtelt a város, szép és izgalmas alkotásaikat a Művészetek Házában, az egyetemi karon és még több helyszínen látni lehetett ezen a hétvégén.