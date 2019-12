Január elsejével Sárpilis is csatlakozik

Ezt ne hagyja ki! Pogácsától a sós rúdig! A legfinomabb sós vendégvárók az ünnepekre

Együttes testületi ülést tartott nemrég Alsónána, Alsónyék, Sárpilis és Bátaszék önkormányzata. Dr. Bozsolik Róbert bátaszéki polgármester elmondta, a települések vezetői úgy döntöttek, hogy 2020. január 1-től Sárpilis is csatlakozik a bátaszéki közös önkormányzati hivatalhoz. Vagyis Bátaszéken látják el Sárpilis közigazgatási és önkormányzati feladatait is. Helyben marad a kirendeltség, így a sárpilisiek a falujukban is tudják intézni az ügyeiket. Dr. Bozsolik Róbert hozzátette, a megállapodással erősödik a Bátaszék mikrotérségi igazgatási szerepe.

Ezt követően már csak a bátaszéki önkormányzati képviselők folytatták ülésüket a napirend szerint. Többek között elfogadták az önkormányzathoz tartozó intézmények jövő évre szóló üzleti tervét. Döntöttek a képviselők arról is, hogy jövőre is folytatják a védőoltási programot, vagyis a rota és bárányhimlő elleni védőoltások költségét továbbra is támogatja az önkormányzat.

A gondozási központ kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé, amelyben kérték a városvezetést, hogy január 1-től a meghatározott álláshelyek számát korrigálja az igényekhez mérten. Így egy fővel bővült a létszám, ami azt jelenti, hogy további gondozottakat tudnak ellátni. Sajnos az igények évről évre növekednek, tette hozzá a polgármester.

A ravatalozó épületének vagyonvédelme is a napirendi pontok között szerepelt, ugyanis a közelmúltban betörtek az épületbe és elvitték a hangosító berendezést.