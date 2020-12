Januárban munkába állnak az elektromos buszok is

Szabó Péter, Paks polgármestere és Szántó Péter alpolgármester december 9-én adott interjút a TelePaks híradójának, melyben többek között tájékoztattak a közbeszerzésekről, a jövő évi költségtervezetről és a közéleti történésekről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A városvezetők tájékoztattak, hogy módosították a város idei közbeszerzési tervét újabb beruházások és felújítások okán. Közbeszerzési eljárást indítanak a januárban munkába álló elektromos buszok kapcsán, mivel a buszok tárolásához és várakoztatásához tervben van egy garázs építtetése. Ahhoz, hogy ez a járműtelep megközelíthető legyen, az út létesítése miatt indítják el a közbeszerzést. Ehhez kapcsolódóan szeretnének szervizcsarnokot is építtetni és az ahhoz szükséges eszközöket beszerezni.

A másik ok, ami miatt módosításra van szükség, egy ebrendészeti telep kialakítása. Ezek olyan városfejlesztési feladatok, amellyel kapcsolatban már zajlik az egyeztetés a Paksi Ipari Park Kft.-vel, és terveik szerint januárban elindíthatók lesznek ezek a közbeszerzések.

Módosítások történtek a helyi építési szabályzatokban is az M6-os és a 6-os számú főút közé tervezett gyorsforgalmi út megépítése miatt. Erre a polgármester szerint azért is volt szükség, mert a Paksra vezető utak felújítása is zajlik, s a gyorsforgalmi út is ide tartozik, így kérésre módosítottak az építési szabályzatokon, hogy az utak elkészülhessenek.

Természetesen nemcsak a városba vezető utak épülnek, hanem a belterületek is újulnak. A város rendelkezik egy hét éves gazdasági programmal, melyben szerepelnek azok az utcák a városon belül is, amelyeket szeretnénk felújítani. A jövő évi költségvetés összeállítása még folyamatban van, erre majd január-februárban fognak visszatérni.

Elmondásuk szerint a városban két olyan terület van, amelyre különösen nagy és nehéz feladatok hárulnak, s amelyeket kiemelten támogatnak. Az egyik terület az egészségügy, ahol folyamatosan biztosítani kell a járóbeteg alapellátást és a szakellátást is. A másik terület pedig a szociális terület.

Pakson két intézmény látja el a szociális feladatokat, egyrészt az Életfa Idősek Otthona, amely szakosított ellátást nyújt, másrészt a Paks Kistérségi Szociális Központ, amely szintén nehéz helyzetben van, ugyanis az intézet foglalkozik azon paksiakkal, akik a leginkább igénylik a segítségnyújtást. Az önkormányzat a Paksi Közlekedési Kft.-vel biztosít számukra járművet és sofőrt, részt vesz a védekezéshez szükséges eszközökben és beszerzésekben. Kiemelt jutalmazásban részesítették azokat a kollégákat, akik a hátukon viszik a várost.

A járványhelyzet gazdasági szempontból is megrendíti a várost, ezért úgy döntöttek, hogy nem emelik jövőre az önkormányzati lakások bérleti díját. A lakásokban olyanok is élnek, akik hátrányos helyzetűek vagy pályakezdők, így szerették volna ezzel is csökkenteni a lakosokra háruló terheket.

Arculati kézikönyv is készült Az önkormányzat elfogadta Paks településképi arculati kézikönyvét és a településkép védelméről szóló rendeletet. Paks nagy változások előtt áll, s a kézikönyv célja az volt, hogy olyan tudatos városfejlesztés valósuljon meg, mellyel az épített és természetes környezetét megőrzi a város. A dokumentum sorvezető, útmutató minden építész és kivitelező számára. A polgármester egyéni hatáskörben történt döntésével építési tilalmakat is eltörölt. Kiemelte, hogy ezeknek a tilalmaknak a hatályossága lejárt. A technikai jellegű törlések a nyolcvanas, kilencvenes években meghozott tilalmakra vonatkoznak. Egyénileg fogadta el a képviselő-testületi határozatokat is, melyek elérhetővé válnak többek között Paks város honlapján is.

Borítóképünkön: januárban munkába állnak az új elektromos buszok