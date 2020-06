Járművek szépítenek több települést

Településszépítő járművek. Nem azokról a speciális alkalmatosságokról van szó, amelyekkel a közterületi növényeket gondozzák – öntözik, permetezik – hanem azokról, amelyek maguk váltak helyi jellegzetességekké, virágtartókká.

A 21. századi magyar falvak, városok próbálnak egyedi arculatot kialakítani. Persze mint minden, ez is pénz kérdése, de ahol van egy-két kreatív ember, önzetlen kertész vagy fafaragó, kellemes településkép fogadja a látogatót.

Az utóbbi időben sokfelé látni virágtartóként funkcionáló, egykori járműveket. Például muskátlival díszített szénásszekereket. Pakson, az egyik bekötő út mellett egy „felvirágozott” személykocsi áll, mint egyedi településszépítő elem. Nemcsak egyéni ötletek a jellemzőek itt. A város egésze jól karbantartott, gondozott. A főkertész, Klézl Terézia több mint harminc éve a paksi szépségfelelős.

Az idei palántaültetés végén járnak. Közterületi ágyásokba és virágládákba ötvenezer tő egynyári növény kerül. Magyar fajták. Évről évre más-más színekkel igyekeznek változatossá tenni az utcák, terek összképét. A Virágos Magyarország versenybe minden évben beneveznek, és 2001 óta folyamatosan a díjazottak között vannak. (Az idén sajnos ezt a versenyt is lefújták a járvány miatt.)

Sárszentlőrinc központjában egy faragott kisvonat a virágtartójármű. Lückl Attila fafaragó veszélyes fák eltávolításával is foglalkozik. Innen az alapanyag, ingyen. S a virágok is térítésmentesen, felajánlás útján kerültek az önkormányzathoz. Sátor Géza polgármester szerint máshogy nem is tudnának haladni, mert faluszépítésre szinte semmi pénzük nincs. Nullán voltak, és nullán is maradnának a lakosság és helyi vállalkozók lelkesedése, segítsége nélkül. Több évtizedes elhanyagoltság miatti lemaradást kell behozniuk. Jövőre már saját termelésű palántákat ültetnek a közterületekre és a virágtartókba. A faluszéli köszöntőtáblák felújítását is tervezik.

Kakasdon a kerékpár a faluszépítő járgány. Egyszínűre mázolt, ócska biciklik váltak utcadísszé egy ötletgazdag helyi polgárnak, Sebestyén Lilinek köszönhetően. A település néhány pontján útbaigazító táblák dicsérik a keze munkáját, és a patakkorlát betonoszlopait is ellátta díszítőfestéssel. További tervei is vannak, természetesen az önkormányzattal egyeztetve.

Nem jármű ugyan, de egyedi utcaképi látványosság Nagydorogon a félbe vágott, öreg boroshordókból készült virágtartó. A falu huszonöt pontján helyeztek el ilyeneket. Ezekbe és néhány hagyományos virágládába muskátlik kerültek. Továbbá kétszáz csalánvirág és kétezer vinca palántát ültettek a közterületeken kialakított ágyásokba. A munkában sok önkéntes vett részt, szabad­ideje egy részét erre áldozta a polgármester, Borbélyné Töttösi Ágnes is.

Borítóképünkön: Sárszentlőrinc központjában egy kisvonat a virágtartó