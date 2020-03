Járóbeteget csak sürgős esetben látnak el

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

A koronavírus-járvány miatt a Dombóvári Szent Lukács Kórházban is rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. Közleményükben azt írják, koronavírus-fertőzés gyanú esetén az érintett beteget elkülönítik, majd a területileg illetékes infektológiai osztályra szállítják. A beteglátogatás a kórházban szünetel, csak azoknak a közvetlen hozzátartozóknak engedélyezett, akik járványügyi szempontból minden tekintetben tünetmentesek. Nekik is be kell tartani a szabályokat, vagyis védőfelszerelést kell viselniük.

Mint írják, hétfőtől szünetel a fekvőbeteg-, az egynapos- és a rehabilitációs ellátás. Az akut ellátást igénylő, sürgős esetek és a súlyos egészségkárosodás veszélye miatt nem halasztható ellátás viszont folyamatos marad. A rendelőintézeteikben kizárólag a sürgős, illetve tartós egészségkárosodás potenciális veszélyének kitett betegeket fogadják. Egyéb járóbeteg ellátásokat azonban a további intézkedésig felfüggesztenek. A sürgősségi járóbeteg ellátást elsősorban a dombóvári rendelőintézetben biztosítják.

A diagnosztika területén laborvizsgálatra, röntgen, ultrahang vizsgálatra csak sürgős, életveszélyes valamint tartós egészségkárosodást okozó betegség vagy állapot esetén van lehetőség. A szűrővizsgálatok, kontroll vizsgálatok, tervezhető kivizsgálások, gondozási tevékenységek szünetelnek, kivéve, ha az elmaradásuk állapotromláshoz vagy egészségkárosodáshoz vezetne. A munkaidőben elérhető sürgősségi szakellátások mellett ügyeletben a kórházban biztosítható ellátások egykapus rendszerben, sürgősségi fogadóhelyükön történnek. A szakrendelések működési rendje és további részletek a kórház honlapján találhatóak.