Járóbottal a kézben is megvalósította álmait

Trexler Erik előadásaival is erőt ad sorstársainak ahhoz, hogy merjenek kiállni magukért.

„Soha ne bánd, ha kilógsz a sorból. Lehet, hogy a sorral van a probléma.” Ez a mottója Trexler Eriknek, aki a múlt szombaton a Gyöngysor Alapítvány szervezésében tartott előadást a Babits központban. Még csak húszéves, de máris országos hírnévnek örvend. A Komárom-Esztergom megyei, csolnoki fiatalember Budapesten született, ám világra jövetelekor oxigénhiány miatt agyvérzést kapott. A következmény: mozgáskorlátozottság. Sokan ezt a bajt – érthető módon – életük tragédiájaként fogadják el. Ám Erik idővel, ahogy felnőtt, mindent megtett annak érdekében, hogy ebből a hátrányból valamilyen módon előnyt kovácsoljon. Mindig számíthatott családja segítségére is, szülei kisgyermek kora óta vele együtt jelentek meg számos rendezvényen.

– Bármennyire is nehéz, de elkerülhetetlen volt, hogy hátrányos megítélés és bántás érjen a mozgáskorlátozottságom miatt – mondta Erik. – Nyilván nem estek jól ezek a dolgok, de ezek hatására kezdtem el gondolkodni azon, mit is tehetnék azért, hogy az ép emberek elfogadjanak bennünket, fogyatékkal élőket. Sokáig törtem a fejem a megfelelő és hatásos megoldáson és végül is megtaláltam.

Előadásokat kezdtem el tartani a iskolákban, diákoknak arról, hogy milyen mozgáskorlátozottként élni az életet, illetve, miként lehet az ilyen embereknek helyesen segíteni a hétköznapokban. Célom, hogy előadásaim által mindenki elfogadja a mozgásukban korlátozott embereket és ráébredjen arra, hogy igazából nem különböznek tőle. Sorstársaimnak pedig erőt szeretnék adni ahhoz, hogy kiálljanak magukért.

Erik soha nem adja fel. Mindig is szeretett volna belekóstolni a színészi munkába és a modellkedésbe. Erős elhatározással és kemény munkával sikerült mindkettőt megvalósítania. Egy éven át szereplője volt egy közkedvelt websorozatnak, valamint kiváló fotóművész készített róla az internetre feltett fényképeket. Van még egy nagyon régi álma: esélyegyenlőségi műsort vezetni a rádióban vagy akár a televízióban.