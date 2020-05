Járványgóctól mentes Tolna megye

Eddig összesen 17 koronavírussal fertőzött Tolna megyei illetőségű beteget találtak. Információink szerint ezek egy része nem is a megyében élt, országon belül máshol kapta el a betegséget, illetve külföldről hozta. A megyén belül nem jellemző egymás fertőzése, gócok kialakulása. A betegek nagy része már meggyógyult, helyben csak keveset kezeltek, volt, aki máshol került kórházba, volt, aki otthon lábadozott, karanténban.

A fertőzésgyanús személyek szállítására a mentők külön járműveket állítottak szolgálatba minden megyében, kiképzett személyzettel. Ezzel kapcsolatban – a Tolna megyei helyzetre is kitérve – Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs vezetője adott tájékoztatást. Eszerint, a koronavírus fertőzés gyanúja miatt járványügyi vizsgálat, megfigyelés, ellátás céljából kórházba szállítandók érdekében az OMSZ minden megyében és a fővárosban is szolgálatba állított olyan egységeket, melyek feladata kimondottan az ilyen feladatok ellátása. Ezen túlmenően az OMSZ szerepet vállal a gyorstesztelésben, mintavételezésben is.

Országosan közel hatvan ilyen egység (Tolna megyében a feladatok számától függően 1-3 egység) működik. A kapacitás az igényekhez igazodik, szükség esetén akár betegszállítók bevonásával is gyorsan bővíthető. Az ilyen feladatok végrehajtása védőfelszerelések használatával történik, melyek cseréje, pótlása folyamatosan biztosított. A fertőzésgyanús betegek szállítását követően a mentőgépkocsik fertőtlenítése a külön erre a célra kialakított mentesítő zónákban történik, többek között Szekszárdon is.

Borítóképünkön: Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője (archív)