Járványügyi kórház lett a Balassa, a D épület lesz a központ

A járványkórházba akkor irányítják a betegeket, ha a területileg illetékességgel bíró fertőző osztályok kapacitása már nem elég a betegek ellátásához. Az intézmény honlapján közzétett tájékoztató szerint a Szekszárdon a feltételek kialakítása folyamatban van. A feladatra a kórház teljes belgyógyászati tömbjét (D épület) jelölték ki, amelyben összesen 250 ágy elhelyezése biztosítható. Az épületet a kórház területétől jól elkülönül és központi oxigénellátással, valamint 20 izolációs kórteremmel, és saját radiológiai diagnosztikával is rendelkezik.

A belgyógyászati tömbben az alagsori fertőző osztály a helyén marad. A földszintről az onkológiai az „A” épület első szintjére költözik, és változatlanul működik tovább. Itt megnyugtatóan távol tarthatók a vírusfertőzéssel kezeltektől az onkológiai betegek. Számukra közvetlenül az épület előtt jelölnek ki parkolóterületet, hogy minimalizálni lehessen más betegekkel való találkozásukat.

Az első emeltről a tüdőgyógyászat az A épület 2. szintjére (a gasztroenterológiára) költözik. Itt kisebb ágykapacitással de mindkét osztály tudja a munkáját folytatni. A bronchológiai labor (hörgőtükrözések) a gasztroenterológia endoszkópos rendelésével közösen, változatlanul működik tovább.

A második emeletről a diabetológiai-endokrinológiai (III. Belgyógyászat) és hematológiai osztályok a H épületbe kerülnek, az ideggyógyászat és kardiológiával közösen. Itt szintén kisebb ágykapacitáson, de minden szakma folyamatosan működik tovább. A Hematológiai Gondozó a Rendelőintézetben kap helyet.

A harmadik emeleten, a krónikus belgyógyászat működése átmenetileg szünetel, az osztályon ápolt betegeket a Bonyhádi Városi Kórház vette át további ellátásra és biztosítja a továbbiakban is a krónikus ellátási hátteret a megyei kórház számára.

A C épületet is kiürítették

A C épületet (rehabilitációs tömb) tartalék kapacitásként kiürítették. Itt további, mintegy hatvan ágy helyezhető el. Intenzív betegellátásra –lélegeztetésre- a kórház teljes, 28 ágyas intenzív osztálya rendelkezésre áll, ahol 23 lélegeztetőgépet helyeztek el. A kardiológiai és mozgásszervi rehabilitáció, reumatológiai osztály, az épület járóbeteg-ellátást nyújtó rendelései és az Izotópdiagnosztikai labor is szüneteltetik működésüket. A B épülettömbben az ortopédia osztály működése szünetel, az esetlegesen szükséges, sürgős beavatkozásokat a traumatológia osztályon biztosítják. A sebészet fél épületszárnyon, de változatlan helyen üzemel tovább, itt is kizárólag akut beavatkozások, valamint daganatos betegek műtéti ellátása történik.

A nem vírusfertőzés miatt szükséges intenzív ellátást ideiglenes helyen, az egynapos sebészeti ellátó egységben további 8, intenzív betegellátásra minden tekintetben alkalmas ágyon tudják biztosítani.