Játszótér, sportpályák, büfé, sétány is épül a tolnai holtág partján

Megkezdődött a tolnai holtág város alatti szakaszának fejlesztése. A mintegy negyedmilliárd forintos beruházás a tervek szerint október végére fejeződhet be.

Mint azt korábban megírtuk, a tolnai önkormányzat 264 millió forintot nyert el a Duna-part fejlesztésére, TOP-pályázaton.

Az elnyert támogatás kevesebb, mint a megpályázott összeg, ezért a terveket módosítani kellett, az eredetileg tervezett elemek közül nem mindegyiket lehet megvalósítani. Ám így is jelentős fejlesztésekre kerül sor.

Mireider László, a polgármesteri hivatal építési osztályának vezetője elmondta: a beruházásban érintett terület a Bogyiszlóra vezető úttól (korábbi Popeye csárda) a kajakházig terjed. A beruházás során épül egy büfé, benne korszerű vizesblokkal, tárolóval és kerékpáros esőbeállóval. Játszóteret, futópályát, sportpályákat is építenek, fitnesz- eszközöket telepítenek. Megoldják a csapadékvíz-elvezetést, felújítják a meglevő közlekedési felületeket, új sétányokat alakítanak ki, és kiépítik a közvilágítást. Padokat, pihenőhelyeket, tűzrakóhelyeket telepítenek és felújítják a víziszínpadot is. A veszélyes fákat kivágják, új fákat telepítenek, illetve a teljes zöldterületet felújítják.

Az osztályvezető felhívta a figyelmet: a kivitelezés idejére az érintett területen a munkavédelmi előírások miatt illetéktelenek nem tartózkodhatnak. Ez vonatkozik a gyalogos és a csónakkal történő vízi közlekedésre is. A horgászok a Stern-telepi partszakaszt viszont használhatják. Rendezvényeket idén nyáron nem tartanak a Duna-parton, a Bárka Fesztivált is más helyszínen rendezik meg. A Magaspart utcai lakóházak megközelítése gépkocsival és gyalogosan is biztosított lesz, illetve a kajakházhoz is el lehet majd jutni. Rövidebb időszakokra (pl. aszfaltozás idején) előfordulhat majd útlezárás, de folyamatos akadályoztatás nem várható. Az önkormányzat bízik benne, hogy a fejlesztés végeredménye kárpótolni fogja a lakosságot az építkezés idején felmerülő esetleges kellemetlenségekért. Ezek kapcsán a lakosság megértését és türelmét kérik.