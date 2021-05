Javulnak a járványadatok, de a maszk marad

Javuló járványadatok jellemzik az utóbbi napokat, azon belül is örömteli hír, hogy Tolna megye „tartja a pozícióját”, azaz még mindig az ország legkevésbé fertőzött megyéje. Ennek ellenére a maszkhasználat továbbra is mindenhol kötelező.

Március 8-a óta, mint ismert, kormányrendelet szabályozza a járvánnyal kapcsolatos védőintézkedéseket, így a maszkviselést is. Ennek értelmében a települések belterületén, az épületeket elhagyva az utcán, köztereken mindenki köteles maszkot viselni, amely az orrot és szájat is teljesen elfedi. Ez alól felmentést csupán a szabadtéren sporttevékenységet folytatók, illetve a települések parkjaiban sétálók kaphatnak. Az elmúlt napokban igazi nyári meleg köszöntött be nálunk, amely már csak emiatt is egyre komolyabb terhet ró mindenkire. Körbenéztünk, megyénk egyes településein hogyan viszonyulnak a szabályhoz, számítanak-e enyhítésre a közeljövőben.

A szekszárdi polgármesteri hivatalban már megszűnt a „home office”, vagyis mindenki visszatért munkahelyére – tudtuk meg dr. Göttlinger Istvántól, Szekszárd aljegyzőjétől. Úgy fogalmazott: a hivatalban természetesen kötelező a maszkhasználat akár hivatalnok, akár ügyfél az illető. Az aljegyző a szekszárdiak körében azt tapasztalja, hogy bár eddig mindenki türelemmel viselte a helyzetet, szabályosan hordta a maszkot, ám ezt egyre nehezebben viselik, amely alól nem kivétel ő sem. Mint mondta, arra számít, hogy a járvány látható visszahúzódásának köszönhetően már május végétől enyhülhetnek a szabályok. Azt még nem tartja valószínűnek, hogy végleg eldobhatjuk a maszkot, ám visszatérhetünk a második hullám idején tapasztalt szabályokhoz, amikor csupán az üzletekben, zsúfoltabb intézményekben volt kötelező az arc elfedése.

Bátaszéken továbbra is kötelező a szájmaszk használata, mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester. Aminek viszont nagyon örülnek, hogy folyamatosan nőtt a helyiek beoltottsága, mely meg is haladta mára a negyvenkét százalékot. Mint mondta, eddig mindenki, aki regisztrálta magát az oltásra, megkapta a vakcinát. Mivel az oltópontokon – nem csupán a háziorvosi körzetekben – is oltják a 18 évnél idősebb jelentkezőket, és ezen jelentkezők számáról nincs visszajelzésük, így negyvenkét százaléknál még magasabb is lehet a beoltottság Bátaszéken. Egy biztos, kevesebb lett már a beteg, a nyitásoknak köszönhetően pedig jobb a közhangulat is – tette hozzá a polgármester.

Porga Ferenc Tamási polgármestere lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a maszkviselésre vonatkozó országosan érvényben lévő szabályok betartását fontosnak érzik. – A helyi médiában folyamatosan felhívjuk a figyelmet a maszk használatának jelentőségére. Intézményeinkben és a hivatalon belül is kötelező a maszk használata, a saját irodában tartózkodás kivételével – mondta. A polgármester úgy fogalmazott, különösen fontos, hogy kollégáik az ügyfelekkel való személyes találkozáskor hordjanak maszkot, akkor is, ha esetleg már védőoltást kaptak.

Bonyhád közigazgatási területén belül a meghatározott közterületeken és nyilvános helyeken a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles az orrot és a szájat folyamatosan eltakaró maszkot viselni. Ez a szabályzás továbbra is érvényben van, az erről szóló tájékoztató a völgységi város weboldalán is elérhető.

A városokkal ellentétben a kisebb településeken jóval kevesebb ember találkozik az utcákon és a szabadban, így a megkérdezett községek közül, mint Dunaszentgyörgy vagy Sárszentlőrinc, azt szeretnék, ha a szabad levegőn minél előbb le lehetne venni a maszkot. – Mi kizárólag a zárt helyiségekben hagynánk meg a kötelező maszkviselést, mint a hivatalok, üzletek, iskola, hiszen ott nagyobb számban van jelen egyszerre több ember. Természetesen, amíg nincs hivatalos változás, addig mi sem enyhíthetünk, de ha lehetőségünk lesz rá, mi szeretnénk szabadtéren megadni a maszk levételének a lehetőségét – tájékoztatott Sátor Géza, Sárszentlőrinc polgármestere.

Egyelőre tehát marad a maszk, de a védekezéshez, mint tudjuk ez is kevés. Sokszor elhangzott, ám nem lehet elégszer hangsúlyozni, a rendszeres és helyes maszkhasználat csak az egyéb higiénés szabályokkal együttesen jelenthetnek védelmet, tehát rendszeresen, alaposan mossunk kezet, vagy használjunk kézfertőtlenítőt.