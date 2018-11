Jelentős állami támogatást kapott Bátaszék

A végéhez közeledik a város egyik legnagyobb beruházása. A Kalász János Városi Sportcsarnok felújítását június 18-án kezdték el és napokon belül hivatalosan is átadják, bár már a diákok október elejétől használatba vették. Megújult a vizesblokk, a küzdőtéren kicserélték a parkettát, kialakították a menekülési útvonalat, illetve menekülési ajtókat építettek be, nyílászárókat cseréltek, illetve napelemrendszert szereltek fel, üzemeltek be. A felújítás költsége közel hatvanmillió forint lett, de a város jelentős támogatást kapott állami pályázatokon keresztül is.

