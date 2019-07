Jelentős fejlesztések zajlanak Nagyszokolyban

Az önkormányzati hivatal energetikai felújítására hozzávetőlegesen nyolcvanöt millió forintos támogatást kapott Nagyszokoly. A munkálatok még tavasszal kezdődtek, és a tervek szerint az idén be is fejeződnek. Ezután pedig a vidékfejlesztési program pályázatának köszönhetően elkezdődik az önkormányzat konyhájának felújítása.

A helyi óvodában is dolgoznak, a vizesblokkok felújítása után önerőből készül több helyiség burkolása, hamarosan kicserélik a két bejárati ajtót, valamint egy új szekrényrészt is kapnak az ovisok. A játszóterüket is bővítik öt-hat új elem telepítésével, köztük tornyos mászókákkal, csúszdákkal, hintákkal, homokozókkal. Az óvoda a korszerűsített játszótér mellett új kerítést is kap. Szintén nyertes pályázatnak köszönhetően gondoskodott az önkormányzat az orvosi rendelő eszközeinek kicseréléséről, illetve újak vásárlásáról.

Bors Bálint polgármester elmondta, hogy szeretnének a településen állat- és kirakodóvásárt tartani, piac­csarnokot építeni, mert az legközelebb csak Dombóváron és Dunaföldváron található. Ezt a projektet kiemelten kezelik, azért, mert a térségükben több száz gazdálkodó, kistermelő van, akiknek sokat kell utazniuk, hogy jelen lehessenek a piacokon, vásárokon. Elképzeléseik szerint havi rendszerességgel lenne vásár, heti rendszerességgel piac.