Jelentős összeget gyűjtött össze a gázrobbanás károsultjainak a karitász

Sajtótájékoztató keretében adták át jelképesen ma, kedden a szekszárdi gázrobbanás károsultjainak azt a több mint ötszázezer forint adományt, amit a szekszárdi Szent Erzsébet Karitász Alapítvány gyűjtött össze. Ács Rezső polgármester bevezetőben köszönetet mondott azon vállalkozóknak, civil és nem civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, akik a károsultak segítségére siettek.

Elmondta, hogy igen innovatív megoldással sikerült az épületet megmenteni. Olyan belső tartószerkezet épült, amely egy 8-as erősségű földrengést is kibírna. Tizenhárom család él önkormányzati lakásban. Kérdésre azt is elmondta, hogy nem kell bérleti díjat fizetniük.

Folyamatos az újjáépítés, éppen holnap kezdik meg az oldalfal betonozását. Mint annak idején beszámoltunk róla, Szekszárdot október 9-én rázta meg a Hermann Ottó utcai gázrobbanás. Az érintett épület négy lépcsőházából mintegy száz embert menekítettek ki.

Kovács Jánosné, a karitász alapítvány kuratóriumi elnöke adta át jelképesen a félmillió forintot Felpéczi Tímea közös képviselőnek, aki elmondta, éppen ma tartanak lakógyűlést, ahol várhatóan arról is döntenek, hogy az összeget mire fordítják.

Az alapítvány a templomokban 270 ezer forintot gyűjtött össze, a számlára pedig közel 268 ezer forint érkezett. A számlaszám továbbra is él, várják a további adományokat. A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy sokan bútort, háztartási gépeket is felajánlottak, de ezeket nincs hol tárolni, ezért regisztrálják az adományozókat, illetve összehozzák a károsultakkal, hogy visszaköltözés után az érintettek megkaphassák azokat.

Borítóképünkön Kovács Jánosné (jobbra), a karitász alapítvány kuratóriumi elnöke adta át jelképesen a félmillió forintot Felpéczi Tímea közös képviselőnek.