Jó hangulatban zajlott a megyei jogú városok sporttalálkozója

Ezek a találkozók összekovácsolják a csapatok tagjait, ugyanakkor alkalmat adnak arra, hogy más megyék képviselőivel is megismerkedjenek.

Ma délelőtt lezajlottak a Megyei Jogú Városok XVII. Sporttalálkozójának a versenyei a Béla Király téren. A városokat négy tagú csapatok képviselték. A délután az ejtőzésé volt az élményfürdőben.

A Somogy megyei csapat tagjaival beszélgettünk a tapasztalataikról. Önkéntes szóvivőként Gelencsér Péter, a polgármesteri hivatal adóvégrehajtója elmondta, hogy 13., vagy 14. alkalommal tagja a somogyi csapatnak. Majd hozzátette, hogy már három, vagy négy éve szurkoltak Szekszárdnak, mert mindig a győztes csapat rendezi a következő találkozót. Akként fogalmazott, hogy vannak dolgok, amelyeknek nem tud ellenállni, s ezek közé tartozik a cabernet, de a többi szekszárdi bornak is nagy rajongója. Majd hozzátette, hogy „tősgyökeres irodistaként” az aktatologatáson kívül nem űz más sportot. A szekszárdi ötpróba keretében fákat ültettek és a lopó használatáról is bemutatót kellett tartaniuk. A legkevésbé ment, ugyanakkor a legtöbb derültségre adott okot a gólyalábazás. Szerencsére a lányokat a fiúk két oldalról is támogatták. Abban reménykednek, hogy a vizes vetélkedőben, a strandröplabdában elért eredményeik alapján az első tíz között végeznek. Elsők nem szeretnének lenni, mert Kaposvár már kétszer nyert, egyszer szervezett, s a rendezők nem indulhatnak a versenyen. Inkább majd jövőre szeretnének az élen végezni.

A csapat tagja volt a nemrégiben még szekszárdi dr. Bálint Krisztina jogász, aki szerelmi okból költözött Kaposvárra. A jövő hónapban kötik össze az életüket egy kaposvári fiatalemberrel. A városházán vagyongazdálkodással foglalkozik. A kettős kötődés miatt különösen érdekes volt számára a városok találkozója. Berta Edit polgármesteri referens a munkalehetőségek miatt költözött Barcsról a somogyi megyeszékhelyre, bár az egyetemet is ott végezte, csak akkor még nem érte el a város a mai méreteit. Először vesz részt ilyen találkozón, és kérdésünkre elmondta, szereti az olyan városokat, amelyeknek sajátos, egyedi hangulatuk van, és szerinte Szekszárd ilyen, sikeresnek látszik a borra felépített „feeling”-je. Szerinte a program nagyon jól összekovácsolta a csapattagokat.

Balaskó Zsolt rendszergazda nagyon barátságosnak látta a tolnai megyeszékhelyet. Tetszettek neki a hegyek, a szőlők, a borok és az is, hogy sok a fa a településen. Azt is hozzátette, hogy nagyon szépek a macskaköves terek a belvárosban.

A délutáni fürdőzést és vacsorát követően borkóstolás következik. A csapatok holnap reggel utaznak haza. Mint Gelencsér Péter meg is fogalmazta, minden találkozónak van egy-két olyan momentuma, amelyekre évtizedekig emlékezni fognak.