Jó helyre került Mőcsény mostanáig használt busza

Ha a mőcsényiek következő kisbusza Lamborghini lesz, akkor bizonyára szívesen megválnak majd a most kapott Mercedestől is – kezdte humorral köszöntőjét csütörtökön Potápi Árpád János. A völgységiek eddig használt, jó állapotban lévő falugondnoki járműve is az udvaron parkolt, az a vajdasági Sándoregyházára gurul tovább hamarosan.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a Magyar Falu Program (MFP) révén beszerzett új, közel 15 millió forintos Mercedes Vito kisbusz kulcsait adta át Mőcsényben. – A MFP ezen pályázati része is erősíti az együttműködést a magyar lakta településekkel – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy a választókerületében is több példa volt már erre. Grábóc, Murga, Kisvejke – sorolt fel néhányat azon települések közül, amelyekkel közösen az országhatáron kívül élő, magyar lakta községeket támogathatták a használt, de jó állapotban lévő gépjárművekkel. Véleménye szerint mindenhol jó célt szolgálnak ezek a kisbuszok, hiszen az idősek ellátásától az óvodások, iskolások szállításán át a civil szervezetek utaztatásáig, mindenben hasznos lehet. Ezt erősítette meg Krachun Elemér is. Mőcsény polgármestere megköszönte, hogy egy újabb értékkel gazdagodhatott a település, ami a mindennapos teendők ellátásában van a segítségükre. Egyúttal annak is örült, hogy a korábbi busz is jó helyre kerül. – Köszönjük az anyaországnak a lehetőséget, ez már a harmadik jármű, ami a közvetlen környezetünkbe érkezik – szólalt fel Rancz Károly, Pancsova város korábbi alpolgármestere a Mőcsénybe érkezett delegációt képviselve. Elmondta, Pancsova és Sándoregyháza mellett a Hertelendyfalván működő Tamási Áron Székely–Magyar Művelődési Egyesület is örömét leli a felajánlásban. – Őszintén köszönjük az ajándékot! Szeretnénk viszonozni a szívélyes fogadtatást: amint lehetőség nyílik erre, jöjjenek el hozzánk. Ahhoz a kis közösséghez, ahol minden nap magyarul tanítjuk a gyermekeinket, és mindent megteszünk szeretett anyanyelvünk, kultúránk, nemzeti identitásunk megőrzése érdekében – emelte ki beszédében Rancz Károly. Nagy segítség a kistelepüléseknek Potápi Árpád Jánostól megtudtuk, hogy a Magyar Falu Program 2019-es indulása óta több mint 12 ezer nyertes pályázatot támogatott a Miniszterelnökség, 130 milliárd forintot meghaladóan. A bonyhádi-dombóvári 2. számú egyéni választókerületbe 2019-ben közel 1,1 milliárd, míg 2020-ban 1,3 milliárd forint támogatás érkezett a Magyar Falu Program révén. Az orvosi rendelők, a közösségi terek, az óvodák felújításától a különböző parkfenntartó gépek beszerzéséig, számos területen nyújt segítséget a program az önkormányzatoknak. Az idei év pályázati felhívásai is megjelentek már.