„Jó lesz személyzeti ügyekkel, gazdálkodással is foglalkozni”

– Hogyan vezetett a bírói székig az útja?

– Máig a történelem és a sport szerelmese vagyok – mondta dr. Sárecz Róbert Endre –, de abban az évben, amikor felvételiztem, nem indult ilyen tanári szak Pécsett. Mivel a jogon is a történelem a felvételi tárgy, oda jelentkeztem és fel is vettek. Ügyészségi ösztöndíjasként kezdtem meg a pályafutásomat még Kaposváron, majd Szekszárdon folytattam. Kinevezésem évében megkeresett a Szekszárdi Járásbíróság elnöke, de akkor nemet mondtam, annak ellenére, hogy megtiszteltetésnek éreztem, hogy frissen kinevezett ügyészként a bíróságra hívnak, de nem találtam volna etikusnak elhagyni az ügyészséget. Aztán 2000-ben, amikor ismét felajánlották, végül úgy döntöttem, hogy bíróként folytatom.

– Mit tekint a bírói hivatás lényegének?

– A kulcsszó a függetlenség és hozzátartozik az a szerep, amit a bíró az igazságszolgáltatásban betölt, vagyis hogy ügyekről, ügyfelekről emberségesen, szakszerűen, a törvényeknek megfelelően döntsön.

– Melyik volt a legérdekesebb, vagy legnehezebb ügye?

– Több mint 26 éve ülök a pulpituson és ezen idő alatt mindig büntető ügyekkel foglalkoztam, a tyúklopástól a testvérgyilkosságig. A legnagyobb kihívást jelentő ügyek az emberölések.

– Mi ebben a munkában a szép?

– A szép szó helyett inkább izgalmasat mondanék, mert minden ügyben van valami újdonság, egyediség a korábbiakhoz képest.

– Minden ítéletében teljesen biztos?

– A végső döntéseimben 100 százalékig biztos vagyok minden ítéletemben. Alapos embernek tartom magam, akinek az egyik jelmondata, hogy hallgattassék meg a másik fél is. A rám bízott ügyeket sem egyfajta szemszögből szemlélem, igyekszem feltárni a történtek mozgatórugóit, vagyis nemcsak vádlói szemüvegen keresztül nézem az ügyet, hanem érdekel az elkövető oldaláról is. Az iratokból csak egyfajta benyomása van az embernek, majd a személyes jelenléthez kötődő tapasztalásból, a vádlottak vallomásaiból, a tanúk szavaiból, a szakértői nyilatkozatok fényében formálódik, alakul a történet, amíg végül a kép összeáll.

– Azt miként dolgozza fel egy bíró, hogy van egy fellebbviteli fórum, amely esetleg változtat az ítéleten?

– A fellebbviteli fórum véleményét az én olvasatomban háromféleképpen lehet értelmezni. A leggyakoribb, hogy egyetértünk vele, mert rájövünk, hogy hibáztunk. A másik, hogy elfogadjuk, amit leírtak, de más a véleményünk. Ritkán, de az is előfordulhat, hogy nem értünk egyet a fellebbviteli fórum álláspontjával, de tudomásul vesszük azt, és követjük az abban megfogalmazottakat, hiszen az ítélkezés egységességének ez az alapja.

– Nem bánja, hogy az új posztján távolabb került az ítélkezéstől?

– A pályázatom bevezetőjében is megfogalmaztam, hogy 26 évnyi ítélkezés után egy kicsit másra vágyom, de azért az ítélkezéstől sem szakadok el teljesen. Jó lesz emberekkel, személyzeti ügyekkel, gazdálkodással, beruházásokkal foglalkozni, rálátni más területekre és azokban is kipróbálni magamat.

– Nem beszéltünk még a sportról.

– Már az általános iskolában kezdődött a kapcsolatom a sporttal, majd testnevelés tagozatos gimnáziumi osztályban folytatódott. Kosaraztam és eljutottam az NB I. ifjúsági szintig. Feleségem kosárlabda egyetemi csapata fel is jutott az NB I-be. A mai napig kosárlabdázom, a versenysporttól ugyan már elszakadtam, de rendszeresen túrázunk, futunk, kosárlabdázunk, strandröplabdázunk. Gyermekeim sportpályafutásáról többet tudnék mesélni, ugyanis van egy ifjúsági olimpikon fiam, aki egyedül képviselte Magyarországot dzsudóban a nanjingi ifjúsági olimpián. A lányom kiskorától kézilabdázott, számos országos sikert ért el, ám sérülékenysége miatt abba kellett hagynia a versenysportot.

– Éppen kérdezni akartam a családról…

– Büszke vagyok a családomra, nekem ők jelentik a mindent. Meg­győződésem, hogy az ember sikere a magánélet stabilitásán múlik. Feleségem Huth Andrea, a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója. Két csodálatos gyermekünk van, mindketten egyetemre járnak és a fiunk dolgozik is mellette. Márton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem harmadéves hallgatója, gazdálkodási és management szakon, Adrienn a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán tanul, úgyszintén gazdálkodási és management szakon, angol nyelvű képzésen.

Rövid életrajz és szakmai pályafutás

Dr. Sárecz Róbert Endre 1970-ben született Kaposváron, 1994. augusztusa óta él Szekszárdon. Pécsett szerzett jogi diplomát „cum laude” minősítéssel. Dolgozott ügyészként, majd 2000. április 1-től bírói posztot tölt be. Elnökhelyettessé történő kinevezését megelőzően – jelenleg is – másodfokú tanácselnökként, valamint másodfokú tanácsba beosztott előadó és szavazó bíróként ítélkezik. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet Gazdasági Büntetőjogi szakjogász képzésének elvégzését követően gazdasági büntetőjogi szakjogász képzettséget szerzett. 2016-ban felvételt nyert a vizsgálói névjegyzékbe, az eltelt időben több bírói vizsgálatot is végzett. 2017. szeptember 30-tól mentorbírói, 2018. szeptember 1-től instruktorbírói kijelölést kapott a Szekszárdi Törvényszék elnökétől.