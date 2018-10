Jó szezonra számítanak a halászok

Kedvezett az időjárás az idén a halastavaknak, ahol már a lehalászásra készülőknek a gazdálkodók. Tolna megyében sok kisebb-nagyobb halastó van, főleg Aparhant, Bonyhád, Váralja, Varsád, Szakadát, Attala és Őcsény környékén. Az általunk megkérdezett termelők az átlagosnál jobb termésre és a felvásárlási árak enyhe emelkedésére számítanak.

A bonyhádi Pannónia Mezőgazdasági Zrt. negyven hektáros taván Széptölgyesen november közepe körül tervezik a lehalászás kezdetét, ami rendkívül nehéz és megerőltető munka. Fördős József ágazatvezető elmondta, bár már közel egy hónapja érdemleges csapadék nem volt sem a megyében, sem a környéken, ennek ellenére kiváló minőségű a halastavak vize. Köszönhető ez annak, hogy a nyári gyakori esők, illetve szeptember elején lehullott egyszerre több mint hetven milliméternyi csapadék feltöltötte a tavakat. Az idén a bonyhádiak is mind mennyiségben, mind felvásárlási árban a tavalyinál jobb eredményre számítanak.

A legnagyobb gond mégis az, hogy kevés halat eszünk mi magyarok, és azt is zömében karácsony és húsvét idején. Hazánkban évente személyenként három kiló halat fogyasztunk, míg az uniós átlag huszonkét kiló. Hiába mondják el százszor a szakemberek, hogy a halban sok az A-, D- és E-vitamin, a vérképzésben fontos B12-vitamin, valamint kiváló kalcium-, vas- és magnéziumforrás. Ez az egyik oka annak, hogy szűkül a halfogyasztás és ezzel párhuzamosan a piaci lehetőség is, a multik egyre több halas pultot szüntetnek meg az üzleteikben, így történt ez Szekszárdon és Baján is.