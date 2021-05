Jól haladnak a védőoltással, de még mindig vannak áldozatok

Rövid idő alatt sokan költöztek a másvilágra. Ezen a szomorú tapasztaláson érett meg bennem a gondolat, hogy bármikor meghalhatok és meghalhatnak azok, akiket szeretek, írta naplójában dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. Olvasóink visszajelzései azt mutatják, hogy várják a doktornő látleletét a covid-vírus okozta járvány alakulásáról. A friss bejegyzésében a háziorvos biztató dolgokról is beszámolt.

– Elképesztő, de orvosként a covid-halálhoz hozzá kellett és hozzá lehetett szokni. Más lehetőség nem volt. Amikor helyzet van, akkor a hivatástudat felerősödik, csak a feladatot látom, mondta dr. Kovács Klára, bátaszéki háziorvos. Még mindig a vírus kiszámíthatatlansága zavar a legjobban. Ugyanúgy kezd az, aki 10 nap múlva panasz- és tünetmentesen munkába állítható, mint aki a 14. napon belehal az oxigénhiányba.

– Jó hír, hogy az elmúlt hét napban csak kétszer mondtam, hogy hívjanak mentőt, míg a platószakaszban naponta kétszer döntöttem így. Az egyik esetben láz és zavartság, nyugtalanság volt a vezető tünet. Ő már javulóban van. A másik esetben vasárnap dél körül a házilag mért 82 százalékos véroxigénszint miatt kértek „tanácsot”. A 90 százalék alatti érték esetében a tüdőgyulladásra, mint tényre pénzt mernék tenni. Ilyenkor következik a mellkasröntgen, laborvizsgálat és oxigénterápia a kórházban. Jellemző, hogy másnap a házastársa is kórházba került és vérplazmaterápiában részesült.

Negyvenkét éves, kisgyerekes, Bátaszékről elszármazott férfiről tragikus híreket kaptunk. Rövidre szabott élete és betegségének a története megrázta a városunk lakóit. Nagyon sajnálom a családját. A gyermeke a covid harmadik hullám félárvái közé sorolható. Értékes, szerethető embert veszítettünk el vele. Hihetetlenül szomorú, hogy most, amikor van elég oltóanyag, még mindig emberéleteket követel a járvány.

– Egy tanítót hazaküldött a munkáltatója. Eredetileg csak egy igazolást szeretett volna arról, hogy egészséges és dolgozhat. Elmondta, hogy minden májusban allergiás. Egy pillanatra elhittem, mert emellett szólt az is, hogy kapott már egy védőoltást. Megvizsgáltam és elbizonytalanodtam. A tesztje pozitív lett. Levert a víz, mert teszt nélkül elnéztem volna. Hazaküldtem, szellőztettem, fertőtlenítettem. Sírt, amikor felhívtam. Érezte a helyzet súlyát, még egyszer kifaggattam a panaszairól, mire egy kis fejfájást említett, amit a frontnak tudott be, tetejében magától elmúlt. Az osztálya karanténba került.

– A tanítónő történetének még nincs vége. A már egyszer beoltott családtagokkal együtt töltött napok után édesanyjának légúti panasza lett. Értelemszerűen otthon nem hordtak maszkot. Az anya PCR-tesztje pozitív lett. Enyhe tünetei voltak, köhécselt, a vérnyomása leesett és gyenge volt. Az apa ugyanabban a légtérben nem kapta el a fertőzést, neki negatívak a tesztjei. Hármukban háromféle védőoltás van. Az apában van a sokat emlegetett AstraZeneca. A történet azt bizonyítja, amit eddig is hirdettünk. Az oltott is elkaphatja, enyhe, tünetszegény megbetegedés alakult ki két oltott személyen és egyáltalán nem betegedett meg a harmadik, tehát a védőoltások az elvártak szerint jól szerepeltek.

– Nagy boldogság, hogy anyák napjára felszabadultak, kinyitottak az idősotthonok. Hullottak az örömkönnyek! Leírhatatlan öröm volt az igazi, élő találkozás. A látogatás a továbbiakban is korlátozások mellett lehetséges, mert a fokozott higiéniai szabályok megtartása mostantól örökre kötelező lesz. Az idős­otthonokban továbbra sem szabad a csók és az ölelés. Maszk és távolságtartás kötelező. A látogatás az udvaron történik, a lakószobákba továbbra sem tódulhat be a rokonság. Látogatni csak oltott lakót lehet, védettségi igazolvány bemutatása után. Többen nem tudtak az előírásokról, őket rosszul érintette az elutasítás. Eddig öt lakó nem élt az oltás felvételével. Mára mindenki meggondolta magát és konkrétan sürgetik az oltás beadását. Láthatóan az idősek és mindenki más is az érdekei mentén hozza meg a döntéseket.

A védettségi kártyához kötődő intézkedések hatása úgy látszik időnként nagyobb, mint az észérveken alapuló meggyőzés ereje. Ez az igazolvány nélkülözhetetlen kelléke lett az életünknek. Többen megfogalmazták, hogy megértették, az oltás felvételét lehet halogatni, de megúszni nehéz lenne. Van olyan fiatal páciensem, aki azért jelentkezett az oltásra, mert az aerobikra csak kártyával engedik be. és már nagyon hiányzik neki a mozgás. Olyan fiatalokat oltunk, akik nem meggyőződésből, hanem számításból adatják be maguknak a védőoltást. Nem számít miért, csak védett legyen a többség.

Jól haladunk az oltásokkal. Van oltóanyag, most ténylegesen lehet választani, a listára folyamatosan kerülnek fel az új nevek. Egyensúlyi állapot van. Amennyit beoltunk, ugyanannyian felkerülnek. Beadtam az eredetileg júniusra ütemezett második AstraZeneca oltásokat is. Az oltási időpont előrehozásának, azaz a teljes védettség megszerzésének többféle oka és indoka lehet. Tervezett műtét, tervezett utazás, kockázatos munkavállalás, kivizsgálás szükségessége. Gyorsan híre ment annak, hogy tíz oltást előrehoztam. Néhány óra alatt újra összejött tíz indokolt eset. Lám, nem annyira félelmetes ez az oltóanyag, mint amit zengenek róla.

Kész volt a lista A négymillió beoltottért rendesen megdolgoztunk. Belehúztunk az elmúlt hétvégébe és kivettük a részünket a munkából. Azt a Pfizert, amit eredetileg hétfőre igazolt vissza a népegészségügyi osztály már péntek délelőtt elhozhattam azzal a feltétellel, hogy még aznap eloltom. Az oltandók listája már készen volt. A telefonos kiajánlás közben összeírtam azokat, akik biztosan csak harmadik generációs oltóanyagot fogadnak, így tudtam, hogy kik azok a regisztráltak, akiket pénteken este ad hock még be tudunk oltani. Ők is voltak plusz tizennyolcan. A rájuk eső oltóanyagot is megkaptam. Így történt, hogy a „nyitásához” 36, többségében fiatal beoltásával járultunk hozzá a nyitás előtti utolsó estén. Kivétel nélkül mindenki örült a lehetőségnek, mert a Pfizer-vakcina körül kialakult mítosz miatt az oltóanyag jól „eladja” magát. A Modernáról sokan megkérdezik, hogy hova való? Amikor a Szputnyikra azt mondom, hogy a több szempont alapján történő értékelés esetén ő a győztes, és ezért magamnak most ezt választanám, akkor érdekesen néznek rám.

