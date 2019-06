Jól teljesítettek a helyi vállalkozások

Több beszámolót is elfogadott szerdai ülésén a szekszárdi közgyűlés. Ezek között van az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tavalyi ellátásáról szóló előterjesztés. Ebből többek között kiderül, hogy a 2018 végén nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 292 családban 575 gyermek részesült. Pénzbeli támogatásként közel 7,5 millió forint összegű Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt osztottak ki, és tizenhét tanuló helyi tömegközlekedési bérletét biztosították. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban nyolcvankilenc tanuló kapott támogatást. A megyei kórházban 191 csecsemő komplex ultrahangvizsgálatát végezték el önkormányzati finanszírozásból.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működéséről szóló beszámoló kapcsán Rácz Zoltán képviselő arra volt kíváncsi, hogy hány önkormányzati bérlakásra van szükség, és hogy tervezik-e a hajléktalanellátás bővítését. Válaszában Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ igazgatója elmondta, hogy nem illetékesek a bérlakásállomány ügyében javaslatot tenni, ugyanakkor az ügyfeleik sok problémával küzdenek, ezek közé tartozik a lakhatás is. Az elmúlt időszakban négy olyan családot segítettek önkormányzati bérlakáshoz, akik előtte a családok átmeneti otthonában éltek. A hajléktalanellátás kapcsán az intézményvezető elmondta, jelenleg minden olyan ellátási forma adott, amire szükség van.

Rácz Zoltán az idősek otthonaival kapcsolatban is tett fel kérdést. Azt szerette volna tudni, hogy kilátásban van-e férőhelybővítés. Rottenbacher Ádám intézményvezető elmondta, hogy Szekszárdon 155, Palánkon 150 hely áll rendelkezésre. A várólistán átlagosan 80-90 idős szerepel, ami jelzi az igényt. Hozzátette, hogy még így is jobb a helyzet, mint országosan, ugyanakkor évek óta nem volt olyan európai uniós forrás, amely bővítést tett volna lehetővé.

A tavalyi adóbevételek teljesüléséről szóló beszámolót is elfogadta a közgyűlés. Ács Rezső polgármester elmondta, öt százalékkal nőtt az előző évhez képest az iparűzési adó mértéke. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési számlára utalt összeg 2 milliárd 438 millió 7 ezer forint volt, 246 millió 1 ezer forinttal több mint 2017-ben. Építményadóként 441 millió 200 ezer forint folyt be.

Személyi döntés is született az ülésen. A közgyűlés egyetértését adta ahhoz, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Wunderland Óvoda intézményvezetői feladatának ellátásával 2019. augusztus 1-től Häfner Adélt bízza meg.

Pályáznak a Mérey utca felújítására

Arról is döntött a közgyűlés, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat a Mérey utca teljes felújítására, amely a tervek szerint három szakaszon valósulna meg: a Bocskai csomópont és a Babits utca között, a Babits utca és a Kiskadarka utca között, valamint a Kiskadarka utca és a körforgalom között. Ez azért is kiemelten fontos, mert más pályázati forrásból vízvezetékcsere valósul meg, ami után nem lenne lehetőség a teljes útfelújításra, csak a sávos helyreállításra. A tervezett beruházás teljes költségvetése több mint 86 millió forint, amelyhez 40 millió forintos támogatás igényelhető. Az önerőként fennmaradó szükséges összeget a jövő évi költségvetés terhére biztosítja az önkormányzat.