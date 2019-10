Jól vágtázott Tangó, Bálint elégedett volt

Két település kiváló lovasa és lova képviselte megyénket Budapesten, a Hősök terén megrendezett Nemzeti Vágtán. A decsi Schvarzenbart Bálint a harmadik középfutamban a második lett Korona Tangó nevű lovával. Édesapja, Schvarzenbart József Őcsényt képviselte.

Augusztusban arról számoltunk be, hogy a Szentlőrinci Vágtán a decsi Schvarzenbart Bálint olyan jól szerepelt, hogy bejutott az országos döntőbe. Az azóta eltelt hetekben Bálint amikor csak tehette, Korona Tangó nevű lovával edzett, gyakorolt a versenyre.

Pénteken reggel indultak el a fővárosba a megmérettetésre, a lovast és lovát kísérte az edző, a felvezető, valamint Bálint testvére, sógora és barátai, illetve édesapja, aki szintén versenyzőként érkezett Budapestre Lovli Jubli Luca nevű lovával.

Bálint már rutinos versenyzőnek számított a Nemzeti Vágtán, hiszen már ötödik alkalommal vett rajta részt. A paripákat úgynevezett mobil boxokban helyezték el, a lovak alá faforgácsot tettek és abrakot adtak nekik. Eközben a lovasok, edzők és hozzátartozók a műjégpálya területén kaptak helyet, volt aki lakókocsikkal jött, abban is aludt. A várakozás közben beszélgettek egymással a különböző megyéből érkező versenyzők, illetve voltak, akik főztek is bográcsokban. Jó hangulat volt, mondta Bálint.

Az előfutamot szombaton rendezték, ebben nagyon jól szerepelt a decsi versenyző, hiszen második lett – hajszál híján első – az előtte vágtázó lovas ugyanis szabálytalankodott. Bálint emiatt tempót vesztett, de így is második lett, és ezzel az eredménnyel is bejutott a középfutamba. Az előfutamban Bálint édesapja is részt vett Lovli Jubli Luca nevű lovával, de nem jutott tovább.

A verseny vasárnap délelőtt a középfutamokkal folytatódott. Öten indultak, Bálint az edzőjétől azt a tanácsot kapta, hogy végig hajtsa a lovát. A start nagyon jól sikerült, másfél körig vezette Tangó a mezőnyt. Nagy volt a szurkolás a decsiek körében, a családtagok tiszta szívükből kiabáltak, biztatták a lovat és lovasát. Végül Bálint a harmadik lett.

Mint elmondta, nem szomorkodott az eredménye miatt, mert olyan lovasokkal került egy futamba, akik az előző években is nagyon jól szerepeltek, vágta győztesként, és Tangó csupán pár másodperccel maradt le az első helyről, akárcsak a második lovas. Tangó állta a sarat, nem idegeskedett, nem kellett rendreutasítani, a kilenc- éves ló még sok sikert hozhat a gazdájának. Bálinttal ez volt a második közös versenyük.

A következő hetekben, hónapokban a ló és lovasa is pihen majd. Márciusban folytatják a felkészülést.

Schvarzenbart Bálint nem hivatásos lovas, a mezőgazdaságban dolgozik traktorosként. A szezonban – tavasszal vetéskor, nyáron és ősszel betakarítás idején – késő estig tart a munka, ilyenkor nehezebb az edzéseket is megszervezni. Bálint kiskora óta lovagol, húsz éve pedig rendszeresen, versenyekre készülve.