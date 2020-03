Jól vizsgáztunk, de a fiatalokra is sok munka vár még

Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját látták vendégül kedden Pakson. A ferences rendi szerzetes diákoknak és tanároknak tartott előadást az ESZI-ben, kiállítást nyitott meg és szentmisét mutatott be.

– Van, akinek valamelyik testrésze sérül, másnak viszont a családfenntartó képessége romlik el, ezért a társadalom felelősségére szorulnak a gyermekei – kezdte az Energetikai Szakgimnázium (ESZI) és a Balogh Antal katolikus iskola diákjainak tartott előadását Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Elmondta, hogy a kizárólag román nyelvű állami intézmények alternatívájaként hozták létre az alapítvány gyermekotthonait. Az első gyerekeket 1993-ban fogadták be, mára pedig 83 helyen mintegy 1500 gyermekről gondoskodnak.

Előadásában azokat igyekezett cáfolni, akik azt állítják, Európa elvesztette volna keresztény értékeit. Mint mondta, a társadalom keresztény, és ez még azokra is igaz, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem járnak templomba. Jézus ugyanis a párbeszédre való készségre, az egymás iránti szeretetre tanította az emberiséget, és arra, hogy legyen irgalom a szívünkben. Ezek pedig napjainkban is tetten érhetők, ezt példákkal is alátámasztotta.

A rázós helyzeteket háborúk és vérontás helyett párbeszéddel oldjuk meg a kontinensen, míg a világ számos pontján ez nincs így. A szeretet megnyilvánulásaként említette egy baleset példáját, ahol tűzoltók, mentők, rendőrök együttes erővel segítették a bajba jutottakat ismeretlenül is. Az irgalom példájaként pedig a börtönöket hozta fel. Elmondta, hogy egy alkalommal a gyerekekből álló kórust is magával vitte, akik énekeltek a fogvatartottaknak, és a rabokból álló kórus viszonozta ezt. A látogatásnak egy közös CD, és a börtönkórus által írt musical lett az eredménye. – Száz éve ezeknek a raboknak egy része halálbüntetést kapott volna – mondta Böjte Csaba.

Azt hangsúlyozta, hogy párbeszédből, szeretetből, irgalomból jól vizsgáztunk itt Európában, de messze még a cél. A fiatal generációnak sok munkája van, hogy szebb, tisztább világot építsenek. Az előadás közös imával zárult.

Rajzokkal fejezik ki hálájukat

A diákoknak tartott előadás után az Energetikai Szakgimnázium (ESZI) aulájában kiállított gyermekrajzokat ajánlották az érdeklődők figyelmébe. Ezeket egy hétig lehetett megtekinteni az iskolában, mától pedig a Jézus szíve templomban helyezték el a paravánokat, amelyeken az alapítvány otthonaiban gondozott gyerekek rajzai láthatóak. Ezekkel az alkotásokkal fejezik ki hálájukat a Paksról érkező adományokért.

Jendrolovics Gábor kezdeményezésére ugyanis tizenhét éve gyűjtenek az erdélyi árváknak, és a kezdeményezéshez több mint tíz éve az ESZI diákjai is csatlakoztak. A gyűjtéshez kapcsolódóan minden évben rajzpályázatot hirdetnek, az idei témája Jézus születése, gyermekkora volt. Kérik, hogy akik megnézik a templomban a péntekig látható tárlatot, kedveskedjenek egy tábla csokival a gyerekeknek.

Délután a Balogh Antal katolikus iskola tanárainak tartott zártkörű előadást Böjte Csaba, majd a Jézus szíve templomban mutatott be szentmisét.