Jóságpontokat is gyűjtöttek a gyerekek

Természetesen a nyuszikás vers, ének, mese és a tojásfestés sem marad ki a húsvétvárásból. Ám egy felekezeti óvodában ennél bővebb a programkínálat.

Jézussal is foglalkoznak. A böjti időszakban többször végigmennek az egyik folyosón kirakott stációképek előtt, és beszélnek az óvónők a keresztútról, a feltámadásról. Nyilván a gyerekek értelmi szintjének megfelelő módon, mesésen. A Fehérke című könyvből is felolvasnak nekik, mely egy bárányka sorsát mutatja be, szintén Jézus életére utalva. Ezenkívül jó cselekedeteikért jóságpontokat kapnak, amiért a végösszesítés után jutalom jár.

Minderről a szekszárdi Szent Rita Katolikus Óvoda vezetője, Szilyné Simon Ágnes számolt be. Hetven gyerek jár az intézménybe, minden csoportszobában tavaszváró kertet rendeztek be, játékállatokkal, növényekkel, gallyakra aggatott, festett tojásokkal. Tavasszal minden megújul, visszatérnek a madarak, nyílnak a virágok, s persze a lányok sem hervadozhatnak. Ezért az óvodai locsolkodás sem maradhat el.