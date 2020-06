Jövő héten indul a nyári diákmunka

Kormányzati támogatással idén is diákmunkaprogramot hirdetnek. A fiatalok a települési önkormányzatnál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél kaphatnak munkát. A munkaidő napi hat óra 8 és 14 óra között, ami hőség miatt 7 és 13 óra közötti időtartamra változhat.

A programban határozott időre, július 1. és 31., illetve augusztus 1. és 31. között teljes hónapra várják a diákok jelentkezését, a munkabér bruttó 120 750 forint – derül ki a szekszárdi önkormányzat közleményéből.

Arról is írnak, hogy könnyű fizikai munkával – park­gondozó – biztosítják a korai munkatapasztalat-szerzést. A diákmunkaprogramba jelentkezhet minden 16–25 év közötti, nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező diák, akinek állandó lakcíme vagy tartózkodási helye a szekszárdi járáson belül található.

A tanulók a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán – Szekszárd, Találka tér 4. – regisztrálhatják magukat. A nyilvántartásba vételhez érvényes diákigazolvány, ennek hiányában iskolalátogatási igazolás szükséges. A regisztrációt követően a diákokat kiközvetítik az önkormányzathoz, ahol a polgármesteri hivatal munkatársai is nyilvántartásba veszik őket. A júliusi munkavégzésre június 24. és 30. között, az augusztusira pedig június 24. és július 20. között Szántósi Tünde humánpolitikai referens regisztrálja a fiatalokat. További információ is tőle kérhető a 74/504-183-as telefonszámon. A szekszárdi önkormányzatnál tavaly július elsején huszonkilenc diák vette fel a munkát.