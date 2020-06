Július elsején kinyithat a szekszárdi strand

Nyithat július elsején a szekszárdi strand a dolgok jelenlegi állása szerint. Ezt Ács Rezső polgármester jelentette be a helyszínen, ahol jól láthatóan halad a renoválás.

A városvezető elmondta, május végéig megtette a szükséges intézkedéseket azért, hogy mielőbb fogadhassa a fürdővendégeket a létesítmény. A felújítás előtt a lehetséges kivitelezőkről a sportközponttól kapott listát, a beszerzés után pedig elindulhatott a munka, és várhatóan a jövő héten be is fejeződik. Ezt követően fel kell tölteni a medencéket, és a vizet be kell vizsgáltatni.

A csempét százöt négyzetméteren öt és félmillió forintból teszik rendbe, ebben az összegben a medencék aljának újrafúgázása is benne van. Ács Rezső azt mondta, hogy az Éljen Szekszád Egyesület (ÉSZ) telekiabálta a várost arról, hogy a strand felújításához százhúszmillió forintra van szükség. Azt is megemlítette, hogy úgy tűnik, valakinek jó lett volna, ha nagyobb összeget költ a város. A polgármester arról szintén beszélt, hogy mint minden strand esetében, úgy Szekszárdon is szükséges volt a szezon előtt karbantartást végezni, idén azonban ez nagyobb munka volt, mint a megelőző években. Azt, hogy ki a felelős a medencék állapotának romlásáért, ősszel vizsgálják majd, most a legfontosabb, hogy megnyisson a strand.

A szabadtéri fürdő tőszomszédságában épül az új uszoda, ez jár majd némi kellemetlenséggel, és a helyet is egy kicsit szűkíti. Évente hetvenezer-nyolcvanezer vendég keresi fel a létesítményt, a cél, hogy ne csökkenjen a látogatószám. A járványveszély miatt azonban elképzelhető, hogy korlátozni kell a belépők számát, egy emberre ugyanis a medencében, annak típusától függően, négy-öt négyzetméternek kell jutnia. Ez az ülő medence esetében azt jelenti, hogy az eddigi negyvenkilenc helyett legfeljebb harmincöten tartózkodhatnak benne. Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető tájékoztatása szerint a sodrófolyosó és a csúszdák működhetnek, a vízfelszín feletti vízköpők viszont nem. Eddig is, de ezután még inkább figyelnek a takarításra, fél óránként fertőtlenítik majd a korlátokat. Több lesz a felügyelő, és mivel az öltözőkben ugyancsak tartani kell a védőtávolságot, minden második szekrényt lehet majd használni.