Kalaznón is megszűnt a helyi kisbolt

Megszűnt az egyetlen vegyesbolt a közel százötven lakosú községben, Kalaznón az év elején. A lakosságot egy pékárukkal és tartós élelmiszerrel felszerelt teherautó látja el. A jelenlegi helyzetben ez kifejezetten előnyös megoldás.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Dudaszó kíséretében érkezik az árukkal megpakolt teherautó a településre, a kalaznói lakosok pedig a kerítésre kiakasztott bevásárló szatyrokkal jelzik a sofőr számára vásárlási szándékukat. A koronavírus-veszély egyelőre nem befolyásolja a mobilbolt érkezési időpontjait. Frei-Kovács Mónika polgármester lapunknak elmondta, minden kormány által hozott szabályt betartanak a községben. A múlt hétvégén bezárták a Hőgyészhez tartozó óvodai tagintézményüket, de az élet zajlik tovább.

– A lakosok lassan megszokják, hogy ebben a kicsi faluban hónapok óta nincs vegyesbolt. Próbáljuk őket ellátni, jelenleg egy mobilbolt, egy dombóvári cég kisteherautója szállítja hozzánk az árukat, pékárut, cukrot, lisztet, előre csomagolt felvágottakat, mindent, ami nem vegyi áru – tájékoztatta lapunkat, hozzátéve, mindenben segítik a lakosságot. A mozgásukban korlátozottak előre le tudják adni a rendelésüket a mobilbolt üzemben tartóinak. A falugondnoki busz reggeli és esti fix járatával Hőgyészen vásárolhatnak azok, akiknek nincsen autójuk.

Úgy tudjuk, azért alakult így ez a helyzet, mert a kalaznói kisbolt egyetlen alkalmazottja nyugdíjas lett, és nem találtak a helyére senkit. Ám a végső döntést a bolt bezárásáról azért hozták meg, mert veszteséges volt, nem érte meg működtetni. A polgármester is hiába tett mindent meg annak érdekében, hogy boltjuk lehessen, sajnos nem járt sikerrel. A kínálattal, a nyitvatartási idővel ugyanis a lakosság egy része nem volt elégedett, ezért rendszeresen máshol vásároltak.

Nagy Mária a kalaznói önkormányzatnál dolgozik közfoglalkoztatottként. A mobilbolt élelmiszer-kínálatával és az árakkal is elégedettek. Húsért, fűszerekért, tisztálkodási szerekért viszont el kell menniük a falubusszal a hőgyészi abc-be. Az is előfordul, hogy a Kalaznón dolgozó hőgyészieket kérik meg, hogy szerezzék be nekik a szükséges dolgokat.

A nyugdíjasok is ott vásároltak Mint megtudtuk, Kalaznón sok hétvégiház-tulajdonos és külföldi lakik, akik jellemzően a közeli nagyobb településeken vásárolnak be. Az egykori kisboltot leginkább nyugdíjasok, kisgyermekesek, munkanélküliek látogatták. A szűk nyitvatartási idő is hozzájuk igazodott, a reggeli és esti órákban is csak rövid ideig lehetett vásárolni az üzletben. Mint arról korábban beszámoltunk, Tolna megyében nem ez az egyetlen bolt, amelyet az elmúlt években bezártak. Szakadát, Varsád és Gyönk településeken is ez történt, utóbbinál a 103. számú vegyesbolttól fekete zászló kíséretében búcsúztak helyiek még tavaly. Elszántságuknak köszönhetően aztán vállalkozót találtak, aki újranyitotta, de kis idő után ismét bezárt, mert veszteséges volt. Tekintve, hogy Kalaznót jórészt idősek lakják, számukra a koronavírus terjedése idején sokkal biztonságosabb a vásárlás ilyen formája, mintha nagyobb üzletekben kellene tolonganiuk.

Borítóképünk illusztráció