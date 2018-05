Kapósak voltak a házirétesek a fesztiválon

Annyira nagy volt az érdeklődés a székely, a felvidéki és sváb hagyományok szerint készített rétesek iránt vasárnap Bátaszéken, hogy már a fesztivál kezdete előtt egy órával sorban álltak az ínyencek. Biztos, ami biztos.

Idén hetedik alkalommal rendezték meg a Bátaszéki Német Nemzeti Egyesület és a helyi művelődési ház támogatásával a bátaszéki rétesfesztivált. A program délután három órakor kezdődött, és ezzel egy időben kezdték árusítani a rengetegféle rétest.

Riglerné Stang Erika, a német nemzetiségi egyesület elnöke elmondta, székely, felvidéki és sváb hagyományoknak megfelelően készítették el a réteseket az asszonyok. Idén is több mint kétezer darab házi-nyújtott változat készült belőle. A székely hagyományokat őrző háziasszonyok készítettek sós fajtákat, így káposztást és krumplis rétest, míg a felvidékiek és a svábok túróst, meggyest, szilvást, mákost, lekvárost, almást, tökös-mákost sütöttek. Volt kelt rétes is, ez is nagyon kapós volt. Mindemellett az Első Bajai Rétesház is kínálta a süteményeit.

A rendezvényt dr. Bozsolik Róbert polgármester nyitotta meg, majd kulturális programok következtek. Felléptek a különböző nemzetiségi tánccsoportok, óvodások, illetve a véméndi, a dunaszekcsői, a bátaszéki fúvószenekar, és a Danubia Cifra Harmonika Zenekar.

Az esti program 19 órakor kezdődött, ekkor Forgács Gábor színművész, humorista szórakoztatta a Piacteret zsúfolásig megtöltő közönséget. Ekkorra már minden rétes elfogyott. A szervezők elmondása szerint idén a túrós volt a legkeresettebb, ebből fogyott a legtöbb. A házi réteshez nem kell más mint két csésze búza finomliszt, só és egy csésze körüli langyos víz. A titok az alapos kidolgozásban és a nyújtásban (fél órás pihentetés után) van, mondták az asszonyok.