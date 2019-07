Karcsi, a fotóriporter elment

Mély megrendüléssel értesültünk családjától, hogy volt kollégánk, Gottvald Károly fotóriporter tragikus hirtelenséggel elhunyt. A megyei napilap, a Tolnai Népújság szerkesztőségének oszlopos tagja volt, sok-sok évtizeden keresztül dokumentálta a megye életét. Nyugdíjasként is számíthattunk a munkájára, naponta bejárt a szerkesztőségbe még az elmúlt héten is, amikor értesültünk róla, hogy rosszul lett, kórházba került. De bizakodtunk, hogy csak múló betegség, és hamarosan ismét kezébe veszi a fényképezőgépet. Sajnos nem így történt. Halála veszteség nekünk, kollégáinak de az egész megyének is.