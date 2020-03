Keddtől változik a megyei kórházba való belépés rendje

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, a kórházban fekvő betegek védelme és az egészségügyi dolgozók egészségének megőrzése érdekében március 31-től változik a bejárási rend a Tolna Megyei Balassa János Kórházban.

Keddtől a megyei kórház Béri Balogh Ádám utcai főportáján – gépjárművel, illetve gyalogosan – csak a kórházi dolgozók juthatnak az intézmény területére. A kórház közleménye szerint a betegforgalom – bármely okból érkező betegek kórházba való belépése, autóval, gyalogosan és mentővel is – kizárólag az Ybl Miklós utcai bejáratnál bonyolódik, ahol sátrakban előzetesen szűrik az érkezőket, majd továbbirányítják őket.

A rendelőintézetben működő ellátóhelyekre sürgős vagy halaszthatatlan ellátási igény esetén továbbra is be lehet menni, de a bejáratnál itt is előzetes betegszűrésen esnek át az érkezők. (A rendelőintézet épületéből a kórház felé nem lehet átjárni.) A Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon szintén külön betegbeléptetési pontot létesítenek.

A közleményben hangsúlyozzák, a kórház területén továbbra is teljes látogatási tilalom áll fenn, amelyet szigorúan ellenőriznek és betartatnak.

Az új bejárási rend március 31-én 8 órától visszavonásig érvényes.

A kórházban fekvő betegek és az egészségügyben dolgozók biztonsága, valamint a kórház működőképességének megtartása érdekében hozott intézkedések betartásában számítanak a lakosság megértő és fegyelmezett együttműködésére!