Kell a nyomkövető, de első a bizalom

Azonban a szakemberek azt mondják, a legfontosabb a bizalom, mely az egészséges gyerek-szülő kapcsolat alapja.

A nyomkövetők térhódításának köszönhetően egyre több lehetőség nyílik a megfigyelésre. Kanalas Sándor IT­ tanácsadó elmondta, az okostelefonok zöme alapértelmezetten rendelkezik nyomkövető funkcióval, de ha mégsem, akkor telepíthető rájuk ilyen alkalmazás. Ezekhez szükség van a GPS -koordinátákra és internetkapcsolatra. Ez utóbbira azért, hogy eljuttassa az információt, ami viszont jelentősen merítheti a telefon akkumulátorát. Létezik olyan megoldás is, hogy internet nélkül, sms-­en keresztül tájékozódhatunk a gyermek hollétéről. Mindegyiknél szabadon választható, hogy a gyermek számára nyilvánvaló legyen a megfigyelés ténye. A szakember elmondta, ezenfelül vannak olyan nyomkövetők, mint például a GPS-rendszert használó karórák, melyek előfizetéssel működnek, és a szülő applikáción vagy webes felületen tájékozódhat a gyermek hollétéről. A nyomkövető alkalmazások is kijátszhatóak, van már több olyan applikáció, amellyel beállítható, hogy a valóstól eltérő helyszín adatait közölje az eszköz.

– A lányom tízéves, elkezdett egyedül iskolába és különórákra járni, osztálykirándulásokon is kifejezetten hasznos lehet a telefonra letöltött applikáció. Számomra megnyugtató egy ilyen megoldás – árulta el egy édesanya. Elmondta, a gyermekkel megbeszélték, hogy figyelemmel kíséri az útját, és úgy gondolja, ebben az életkorban ez még nem okoz gondot. De már most látja, hogy nehéz meghúzni azt a határt, ahol a gyermek még azt érzi, a szülei megbíznak benne, és az ő biztonsága érdekében történik a nyomkövetés. A családban van egy első osztályos kisfiú is, akinek szülei viszont az említett karórát vásárolták meg. A különböző kütyük pozitív tulajdonságai mellett azonban nem árt figyelembe venni azt is, hogy használatukkal saját gyermekünk személyiségfejlődését is befolyásolhatjuk.

Kozma Zoltán klinikai szakpszichológus szerint kisebb gyermek esetében szülő és gyermek számára egyaránt hasznosak ezek az eszközök, mert biztonságérzetet nyújtanak mindkét fél számára. Azonban serdülőkorban már sok konfliktus forrása lehet, ha a kamasznak nem hagynak saját teret az egyedüllétre.

Virtuális kerítés a biztonságért

A GPS-rendszeralapú karórák a kétirányú kommunikáció lehetőségével biztonságos érzést nyújtanak, és a legtöbb gyereket nem zavarja ezek viselése. Létezik valós idejű nyomkövető funkció, mely akár kétméteres hibahatáron belül azonosítja a tartózkodási helyet. A letölthető applikációkon keresztül beállítható biztonsági terület – más szóval virtuális kerítés –, melyből kilépve az óra riasztást küld a szülő telefonjára. A már okostelefonnal rendelkező gyerekek számára a pécsi fejlesztésű Kezedben a biztonságod elnevezésű segélyhívó alkalmazás is hasznos lehet. Ha bajban van a gyermek, és riasztást indít készülékén, akkor az általa megadott emberek – a rendőrség is beállítható – értesítést kapnak a telefonjukra.