Keresik a propoliszt, fogytán az idei méz, bizonytalan az akác

A koronavírus-járvány idején megnőtt a kereslet a méhészeti termékek iránt, főleg a propoliszt és a mézet keresik a vásárlók. A tavalyi készlet már fogytán van, az idei szezon pedig nagyon bizonytalan.

Tíz éve nem adtak el ennyi propoliszt, mint az elmúlt másfél hónapban, mondta Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke. De minden méhészeti termék iránt megnőtt a kereslet a járvány idején. A készlet azonban fogytán, és nem tűnik biztatónak, hogy a márciusi fagy – Paks környékén mínusz 9 fokot is mértek – a síkvidéken tönkretette az akácfákat. Németkér, Nagydorog, Bölcske, Madocsa környékén a fagykár közel kilencvenszázalékos. A szekszárdi dombok védettebb részein az akácfák egyik fele nem kapott hideget, a másik fele viszont igen, mondta a megyei elnök. Ettől még virágba borulhatnak az akácfák, de a méhek szempontjából nem jelent ez minden esetben sikert, mert ha nincs nektár a virágban, akkor nincs mit gyűjteni. Olyan ez, mint az üres cigaretta, a papírban nincs semmi.

A barackfákról lemaradtak a méhek, mert éppen virágzásban érte ezt a gyümölcsöst a fagy, viszont most virágzik a cseresznye, a meggy, a szilvafák, az árvacsalán és a fűz. Ez utóbbi nagyon jó mézelő, és az ebből származó mézben sok a B-vitamin. Hiányzik a piaci árusítás a méhészeknek és a vásárlóknak is. Bár a helyzetből adódóan a méhészek az online kereskedelmet propagálják, és a törzsvevők megtalálják a módját, hogy mézhez jussanak. A mézárakra sincs panasz a méhészek részéről, így a vegyes virágméz kilójáért jellemzően 1800, az akácmézért 2500, a repce és fajta (hárs, napraforgó, fenyő stb.) mézekért 2200 forint körüli árat kérnek.

Az idén jól teleltek a méhek, így április elején sok a teendője a gazdáknak is. Most van itt az ideje a fészkek bővítésének, hiszen a méhanya a kaptárban van, és kikelt a többkeretnyi fiatal méhecske is.